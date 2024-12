PIEȚE PREST S.A – anunț important executare tratamente de deratizare

Email the Author

Apicultorii, sericicultorii si posesorii de animale de companie (câini, pisici și alte mamifere in special iepuri, hamsteri și alte asemenea mamifere din categoria rozătoarelor) de pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea sunt rugați să ia toate măsurile de protecție necesare pentru animalele, familiile de albine si viermii de mătase în scopul evitării contactului cu substanța rodenticidă/raticidă distribuită în toate spațiile de colectare a deșeurilor, căminelor de utilități ce aparțin domeniului public. In cazul condițiilor meteorologice nefavorabile, perioada stabilită pentru efectuarea tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare se va decala (prelungi) corespunzător.

