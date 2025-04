Email the Author

Email the Author

About Gabriel Săndulescu,

Ne-am abătut puțin de la spiritul nostru de echipă, da. Ți-am zis, mulți băieți sunt obosiți, toată lumea are ceva dureri. Așa că încercăm doar să găsim o cale și să fim cei mai buni versiuni ale noastre.

N-aș zice că am fost nervos pe teren. Doar că, știi, e final de sezon, toți trag de ei. Toți au dureri, toți trec prin ceva. Am fost fără unii dintre cei mai buni marcatori ai noștri, Ty Sabin și Kadre Gray. Așa că, odată ce îi avem înapoi, o să fim complet pregătiți.

„Am fost fără câțiva jucători și s-a cunoscut asta. Cred că știți, noi ca echipă, când suntem toți împreună, suntem puternici. E greu să ne bați. Chiar e greu să joci împotriva noastră. Așa că azi cred că am vrut doar să fie toți jucătorii pe teren și să vedem cum jucăm fără coordonatorul nostru principal. Da, e greu, dar tot simt că, atunci când suntem toți, e greu să ne învingi. Pe de altă parte, cealaltă echipă a jucat bine, jos pălăria pentru ei. Au venit pregătiți, antrenor priceput, le dau tot respectul, au jucat un meci bun.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT Politică și Administrație ALDE Forța Dreptei PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Comemorări Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Judo Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zi de zi Zvonuri

Calendar apariții aprilie 2025 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « mart.