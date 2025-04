Email the Author

Dar nu va fi facil astăzi. Să ne amintim că la Timișoara am câștigat abia în ultimul minut. Să nu uităm că Dragan Petricevic este prea hârșâit în ale baschetului ca să se sperie de partidă. E adevărat că a plecat Bilinovac, dar bănățenii l-au câștigat pe americanul Kenneth Funderburk, acoperitor de pozițiile 1 și 2. Și mai sunt pe-acolo un Vujosevic și un Edwards, mereu periculoși. Chiar și antrenorul vâlcean Arturo Alvarez a subliniat: „ Meci complicat. Mă aștept să fie precum cel cu Craiova, deci vom avea de muncit bine pentru victorie „. Așadar, atenție distributivă!

Am mereu un sentiment de bine când aud de Timișoara. Nu doar pentru reperele istorice adânci, nu doar pentru că galeria fotbalului s-a făcut frate cu Giuleștina mea, ci mai ales datorită celor trei ani minunați petrecuți acolo, cu memorii superbe, lângă oameni speciali, care mi-au rămas dragi.

