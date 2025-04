Email the Author

Gabriel Săndulescu,

Așadar, mă îndoiesc la auzul acestor pronosticuri negative asupra comportamentului jucătoarelor, dar și asupra viitoarelor rezultate. Ieri, la antrenament, am sesizat încă determinare. Și, după cum sper că fanii vâlceni nu vor părăsi echipa, la fel, mă aștept la onoare și mândrie din partea jucătoarelor vâlcene pentru a salva un final de sezon nefericit. Până la urmă, chiar dacă unele partide nu vor fi câștigate, chiar dacă Mia Zschocke și Julia Maidhof lipsesc cu Rapid, atitudinea, respectul pentru joc și pentru meseria de handbalist, contează mereu. Rămâne de văzut cât de naiv sunt, desigur, începând cu meciul din sala Giulești.

