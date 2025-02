Într-un meci disputat pe Tribunalski Arena

Echipa TEC GIGACALORIA ÎNVINGE POP RÂMNICU VÂLCEA CU 23-0

„Clasicul” județului, un fel de Oxford vs Cambridge la bricolaj, a fost pierdut de formația noastră POP Râmnicu Vâlcea cu categoricul scor de 23-0, spre deosebire de anii trecuți, când pierdea la diferențe acceptabile. De această dată, adversarii au apelat la tactici aburitoare și vrăjitorești, inspirate din filmul „Ce scor a mai crescut termica mea”.

Declarații după partidă:

Gigagel Govorescu, căpitanul Tec Gigacaloria, a declarat, emoționat :

„Deviza noastră este <<Focu’ la ei, punctele la noi>>. Astăzi, culegem roadele muncii continue din ultimii ani și avansăm iremediabil în clasament. Să nu uităm de unde am plecat. În 2011, eram la coada clasamentului, cu doar 197 puncte. Prin comparație, în acea perioadă, echipa Daerao, a președintelui interim al Ligii Naționale, se clasa deasupra noastră cu 205 puncte. Raportăm cu justificată mândrie astăzi, că, după ani de severe antrenamente, noi am ajuns la 584 puncte, iar echipa Daerao are doar 477 puncte”.

De partea cealaltă, Casnic Vâlceneanu ne-a spus, oarecum împăcat:

„Am jucat că niciodată, am înfrânt ca întotdeauna. Pur și simplu au fost mai buni ca noi și nu am avut ce face, deși am apelat și la stranieri, cum ar fi Vilmiris Dakos. Jucătorii vor fi penalizați lunar, până la sfârșitul vieții, pentru această prestație neconformă cu valorile pe care încercăm să le insuflăm. Le-am tăiat aproape toate bonusurile și, cu ajutorul Federației Internaționale Dă Cuie, din iunie le vom elimina complet. Acum ne concentrăm atenția pe următorul adversar, „Deșertul spiritual”. Sunt convins că vom pierde la o diferență infimă”.

În foto, patrioți necunoscuți și-au manifestat necazul pe rețeaua de termoficare ProRok.

Acest text este un pamflet.