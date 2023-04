Guvernul sprijină crescătorii de bovine! Proiect adoptat de Camera Deputaților!

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Vor fi și anumite condiții și bareme pentru a atinge pragul sumelor oferite. Proiectul de lege prevede ca și beneficiari, cei care dețin minumum 10 capete vaci adulte, de la data de 31 iulie 2022 și care au produs și valorificat lapte în perioada 1 august -31 decembrie 2022. O altă condiție se referă la existența a cel puțin 75% din numărul de vaci pentru care se acordă subvenția, până la data de 31 decembrie 2022. Valoarea totală ce poate fi acordată per beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 250.000 euro.

Deputatul liberal, Laurențiu Nicolae Cazan s-a arătat încântat de aceste măsuri și este un susținător ferm al acestui proiect adoptat: „ Am votat cu încredere și bucurie pentru adoptarea și aprobarea subvențiilor oferite crescătorilor de bovine. Aceștia reprezintă un sector extrem de important pentru țara noastră, nu doar din punct de vedere la hranei, cât și al economiei. Mă gândesc în primă fază la materia brută, produse lactate, carne, apoi la multitudinea de industrii în care laptele este folosit, chiar și cea medicală. După toate acestea, ne gândim, evident, la munca depusă de crescători și provocările prin care trec de la munca brută, până la nevoia de nutreț”.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții aprilie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « mart.

Caseta redacțională Președinte de Onoare: Ioan Barbu

Director onorific: Lilian ZAMFIROIU

Administrator: Sorin Alexandru Barbu

e-mail: office@curierul.ro

Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu

e-mail: publicitate@curierul.ro

Corespondenți Germania:

Dr. Radu Dobrescu

Dr. Christian Pelshenke

Redactori-colaboratori (redactia@curierul.ro):

Marius Constantin Ciutacu, Sebastian Iulian Cîrciu, Gabriel Teodorescu

Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România

Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;

Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;

www.curierul.ro

www.curieruldevalcea.ro

ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597