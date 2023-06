Email the Author

Email the Author

About Comunicat de presă,

Am răspuns invitației de a participa astăzi la inaugurarea noului sediu al Primăriei Măldărești. Sunt încântat de rezultatul acestui proiect realizat de administrația locală care, începând de astăzi, își va desfășura activitatea într-un sediu modern, o clădire frumoasă, construită în stil brâncovenesc. Îi felicit pe domnul primar Ion Bociog și pe domnul viceprimar Ion Valerian Luțescu, precum și întreaga echipă din primărie, pentru implicarea în realizarea acestui proiect, o investiție de care va beneficia întreaga comunitate. Le mulțumesc pentru invitație și, la rândul meu, invit întreaga comunitate să ne fie alături la cea de-a doua ediție a Festivalului „Fii COOL, la CULE”, care se va desfășura, în perioada 21-23 iulie, la Complexul Muzeal Măldărești, și la care așteptăm să vină câteva mii de persoane, vâlceni și turiști.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878

Calendar apariții iunie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « mai