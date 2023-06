După ani de conspiraționism la cote stratosferice,

Piperea și-a primit recompensa de la AUR

• arhitectul privatizării combinatului chimic va fi plasat de George Simion pe un loc eligibil pentru alegerile europarlamentare de anul viitor

Cu aproximativ un an până la bătălia urnelor europarlamentare, președintele AUR a anunțat prima linie a candidaților cu care va ieși la luptă în primăvara anului viitor. Printre cei care au prins un loc eligibil se regăsește, în mod deloc surprinzător, și avocatul Gheorghe Piperea, unul dintre cei mai importanți vectori de conspiraționism în spațiul virtual din ultimii ani: „ Am prezentat astăzi şi la Sibiu programul nostru de guvernare în 15 capitole. Vrem să îl supunem dezbaterii publice, vrem ca românii să ştie ce să se aştepte de la guvernarea AUR şi să vină cu propriile propuneri. (…) Vin în fiecare zi oameni buni, experţi, a fost alături de noi (la Sibiu – n.r.), Avram Fiţiu, unul dintre oamenii care se va număra pe listele de europarlamentari, alături de Cristian Terheş şi Gheorghe Piperea. Avem alegeri pe 9 iunie (2024 – n.r.), până atunci ducem muncă de lămurire cu toţi oamenii dispuşi să ne asculte”, a anunțat George Simion, într-o conferinţă de presă desfășurată duminică.

Anunțul vine după ce ,vreme de doi ani, Piperea a încercat fără succes să-și lanseze și promoveze singur proiectul său politic „România Nesupusă”, o platformă profund antieuropeană și antioccidentală care se baza, printre altele pe „tehnicile și instrumentele adecvate continuării vieții, în libertate, în condiții de egalitate de șanse și sub influența benefică, taumaturgică, a solidarității, frățietății și altruismului, dincolo de o societate a oamenilor „liberi”, determinați (sau „înțelept” povățuiți de magicienii tehnologici și de fuhrerii digitali care controlează resursele lumii de azi) să fie lupi pentru ceilalți oameni (homo homini lupus), aflați toți în război contra tuturor (bellum omnium contra omnes)”.

Idealul visat de Piperea pentru „nesupuși” sun astfel: „Se va putea crea și consolida identitatea de membru al grupului, prin embleme grafice și mesaje auditive, precum și (mai ales) prin tipărirea unor formulare de declarații pe propria răspundere că emitentul este un nesupus, care crede în libertate, rațiune, egalitate de șanse și în condiția umană sacrală, declarație andosată de alți doi nesupuși; de asemenea, se vor putea tipări certificate de nesupunere, ca reacție imună la abuz, dezinformare, minciună „nobilă”, dictatură și ilegitimitate a puterii. În competiția cu certificatele „verzi”, certificatele de nesupuși vor învinge, pentru că sunt dovezi ale imunității naturale la totalitarism.

Se va putea demara, de asemenea, experimentul economic și sociologic al trocului/barterului de produse/servicii și al paraleului, ca monedă de schimb a celor care au certificat/declarație de nesupuși; un prim pas va fi reuniunea de Sărbători, când ne vom putea întâlni, la 30 km sud de București, pentru a retrăi bucuria tradițiilor și a valorilor pământului și pentru a ne reaminti cum este să trăiești românește, liber și luminat de duhul Sărbătorilor de iarnă, un comportament interzis de tehnocrații progresiști și uitat de oamenii „nou-normali” (deveniți „liberi” să își deteste semenii și originile)”.