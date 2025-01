„Drumul Expres Tigveni-Rm. Vâlcea- Găneasa” recunoscut ca vital, de toți «capii» Vâlcii?

Email the Author

Prin urmare, Studiul de Prefezabilitate nu a fost plătit de către CNAIR până în prezent, plata realizându-se ulterior avizării documentației. „Sperăm că justificarea ministrului Grindeanu de a opri construcția acestui drum Expres nu a fost aceea că era inițiat de un liberal! În cele din urmă chiar și primarul Mircia Gutău a realizat că este un proiect esențial pentru dezvoltarea economica a judetului Valcea. Speram ca primarul Municipiului Rm. Valcea sa aibă puterea sa convingă și pe colegul sau de partid, Constantin Rădulescu, prietenul ministrului de la transporturi, Grindeanu, pentru a debloca un proiect esențial pentru dezvoltarea economica a judetului Valcea. Este evident pentru oricine că, fără infrastructură modernă, niciun investitor nu are motive să rămână. După initierea proiectului și blocarea acestuia de către Grindeanu, prin nenumărate demersuri la Ministerului Transporturilor și nenumărate solicitări, am atras atenția asupra urgenței realizării acestui proiect, pentru a fi tratat ca o prioritate națională. Acest proiect nu este un moft, ci o necesitate vitală pentru județul nostru” a precizat deputatul liberal, Cristian Buican.

