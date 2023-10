Deputatul Laurențiu Cazan susține că va urma: „O NOUĂ PERSPECTIVĂ pentru finanțarea administrațiilor publice locale”

Zilele trecute, Laurențiu Cazan, deputat liberal de Vâlcea, a participat la un eveniment organizat de Institutul Aspen România, în parteneriat cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Camera Deputaţilor, sub egida programului Aspen New Economy & Society. În cadrul acestei întâlniri s-au dezbătut aspecte precum: modalitățile alternative a cofinanțărilor, cum ar fi proiectele Programului Operațional Regional (POR), care se va încheia în acest an, noul POR, care va fi disponibil până în 2027, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Mai multe informații despre subiectele abordate în cadrul acestei întâlniri ne-au fost prezentate de către Laurențiu Cazan, declarații pe care le redăm în rândurile de mai jos.

Laurențiu Cazan: „Este nevoie de o mai bună cooperare între mediul public și cel privat,

având în vedere că România are la dispoziție diverse surse de finanțare”

„Alături de colegii mei din cardul Parlamentului, decidenţi publici, reprezentanţi ai autorităților publice locale dar și experți în economie, reprezentanți ai principalelor instituții bancare, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, ai mediului academic şi ai societăţii civile am purtat o dezbatere transparentă profesionistă, bazată pe dovezi, pentru o indexare a nevoilor, ideilor și planurilor locale, pentru identificarea surselor alternative de finanțare a acestor nevoi, precum și pentru creșterea capacității administrative de a solicita cu succes finanțare pentru acestea. Principalul scop al acestui eveniment a fost de a explora modalitățile alternative a cofinanțărilor, pornind un dialog mai mult decât necesar între finanțatori și autoritățile publice locale, având în vedere diferitele oportunități de finanțare pe care le avem la dispoziție în momentul actual, precum: proiectele Programului Operațional Regional (POR), care se va încheia în acest an, noul POR, care va fi disponibil până în 2027, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și programul Anghel Saligny. Dintre concluziile la care am ajuns în urma acestei dezbateri, cele mai importante au fost nevoia de o mai bună cooperare între mediul public și cel privat, având în vedere faptul că România are la dispoziție diverse surse de finanțare, dar și potențialul enorm pe care îl avem în sectorul digital, care poate juca un rol foarte important dacă este dezvoltat uniform și adecvat pentru administrația publică în vederea prevenirii evaziunii fiscale”, a declarat reprezentantul liberal al județului nostru în Camera Deputaților.