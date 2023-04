Centru rezidențial modern – reper național, la Slătioara!

Email the Author

Email the Author

About Comunicat de presă,

Protecția socială este prioritară pentru noi și, tocmai de aceea, investim fonduri importante din bugetul județului în acest domeniu. Printre investițiile pe care le-am anunțat și pe care le avem în curs de implementare se află și extinderea capacității de cazare a Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități de la Slătioara. În vederea asigurării unui număr mai mare de locuri pentru potențialii beneficiari din zona Horezu și nu numai, extindem capacitatea centrului existent cu încă 40 de locuri, prin construirea unei clădiri cu două etaje destinată îngrijirii pacienților. Vom avea aici 20 de dormitoare, bucătărie cu sală de mese, spălătorie, cabinete medicale și birouri administrative. De asemenea, pentru desfășurarea activităților zilnice, prin proiect, vom mai construi un alt corp de clădire cu subsol și parter. Avem și primele imagini cu acest proiect care urmează să se realizeze la Slătioara, unde funcționează deja Centrul de îngrijire și asistență, în care beneficiază de asistență medicală, recuperare și reabilitare 12 persoane. Investiția are termen de proiectare și execuție 24 de luni și are o valoare de peste 11 milioane lei. În acest moment, ne aflăm în faza de proiectare și de obținere a avizelor necesare. Prin această investiție, vom putea oferi adulților cărora nu li se pot asigura nevoile în familie posibilitatea de a fi îngrijiți așa cum trebuie într-un centru modern, dotat la standarde înalte

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții aprilie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « mart.

Caseta redacțională Președinte de Onoare: Ioan Barbu

Director onorific: Lilian ZAMFIROIU

Administrator: Sorin Alexandru Barbu

e-mail: office@curierul.ro

Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu

e-mail: publicitate@curierul.ro

Corespondenți Germania:

Dr. Radu Dobrescu

Dr. Christian Pelshenke

Redactori-colaboratori (redactia@curierul.ro):

Marius Constantin Ciutacu, Sebastian Iulian Cîrciu, Gabriel Teodorescu

Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România

Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;

Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;

www.curierul.ro

www.curieruldevalcea.ro

ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597