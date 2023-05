Ce presupune deschiderea unui cont nou la cazino

O metoda de distractie in mediul online care a devenit tot mai populara in ultimii ani este reprezentata de jocurile de noroc. In aceasta categorie sunt incluse mai multe tipuri de jocuri, precum pariuri sportive, jocuri de cazino, loto, bingo si altele. Dintre acestea romanii prefera in mod special pariurile si jocurile de cazino, iar asupra ultimelor voi face referire in cadrul acestui articol.

Evident ca pentru a incepe si tu sa accesezi jocurile de cazino online, va trebui sa iti deschizi un cont de jucator pe o astfel de platforma.

Deschiderea contului este o etapa extrem de simpla, insa trebuie sa ai in vedere cateva lucruri esentiale, pe care ti le voi prezenta in randurile urmatoare.

Trebuie sa alegi numai cazinouri cu licenta

Oficiul National pentru Jocuri de Noroc (ONJN) este o institutie aflata in subordinea Guvernului Romaniei, care are ca scop autorizarea, reglementarea si monitorizarea jocurilor de noroc din tara noastra.

Aceasta a impus cateva reguli importante privind participarea romanilor la jocurile de noroc online, iar una dintre acestea este ca acestia trebuie sa aleaga numai site-uri cu licenta de functionare.

Alegand un cazino cu licenta ONJN vei juca in deplina siguranta si legalitate si in cele mai bune conditii. Exista zeci de astfel de platforme licentiate in momentul de fata, asa cum este si MozzartBet, de exemplu, acolo unde daca vrei sa te inscrii poti sa urmaresti un tutorial de deschidere cont la Mozzart Bet.

Daca alegi cazinouri fara licenta te expui unor riscuri destul de mari. In primul rand, risti sa primesti o amenda de pana la 10.000 lei din partea ONJN. In al doilea rand, poti intampina diferite probleme pe site-urile de jocuri nelicentiate, precum blocarea contului, imposibilitatea de retragere a castigurilor si multe altele.

Poti sa afli extrem de simplu daca un site de jocuri are licenta ONJN. Trebuie sa gasesti pe pagina acestuia numarul licentei si data de valabilitate si de asemenea, ca o masura suplimentara de verificare, poti sa consulti si pe site-ul ONJN lista cu operatorii acceptati.

Cum iti deschizi cont?

Odata ce ai gasit un cazino online cu licenta perfect adaptat nevoilor tale, urmatorul pas este inregistrarea unui cont nou de jucator in cadrul lui. La toate cazinourile din Romania, deschiderea contului se rezuma la completarea unui formular de inregistrare.

Pe acel formular va trebui sa specifici mai multe informatii personale si informatii legate de cont, cum ar fi: numele tau complet, data nasterii, CNP, adresa de e-mail, parola, adresa si altele.

Nu trebuie sa iti faci niciun fel de griji cu privire la securitatea datelor tale personale sau bancare, fiindca site-urile de jocuri licentiate ONJN sunt obligate prin lege sa dispuna de sisteme de securitate moderne.

Ce mai trebuie sa stii?

Numai persoanele majore, adica cele care au implinit varsta de 18 ani au voie sa isi deschida cont in cazinourile online licentiate.

Pentru a-ti deschide cont la orice cazino licentiat ONJN trebuie sa fii rezident roman, adica sa locuiesti in tara.

Foloseste la inscrierea pe site informatii reale si corecte, fiindca in caz contrar nu iti vei putea verifica contul si acesta va fi blocat.

Ai dreptul sa iti deschizi un singur cont de jucator intr-un cazino online pe acelasi nume, aceeasi adresa, adresa IP sau gospodarie, conturile multiple fiind imediat inchise.

Nu incerca sa pacalesti niciuna dintre regulile amintite mai sus, fiindca vei fi usor depistat si exista apoi toate sansele ca staff-ul cazinoului sa iti blocheze contul.

In plus, tine cont ca dupa deschiderea contului ai timp 30 de zile de la prima depunere sau 6 luni de la inscrierea pe site pentru a-l verifica, aceasta fiind o procedura obligatorie prin lege.

Asadar, deschiderea unui cont nou la cazinourile online este o etapa simpla si intuitiva, iar daca vei tine cont de indicatiile de mai sus, vei putea incepe si tu distractia la jocurile de noroc in cele mai bune conditii.

