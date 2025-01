CAS Vâlcea recomandă: program la Policlinică în două ture, Spitalul Județean…🤔🤔

Email the Author

În cadrul conferinței de sfârșit de an, reprezentanții CAS Vâlcea au adus în discuție și câteva recomandări pe care le-au transmis, ori de câte ori au avut ocazia unor întâlniri oficiale, conducerii CJ Vâlcea și a Spitalului Județean Vâlcea. Printre aceste se numără: organizarea ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea (Policlinica) în 2 ture, pentru toate specialitățile medicale, cu program de lucru dimineața 8-14, respectiv după-amiaza 14-21, pentru un acces mai bun al asiguraților la servicii medicale; introducerea în sistem integrat a tuturor medicilor din spital; organizarea ambulatoriului integrat pentru toate specialitățile prevăzute în avizul de funcționare (ex. Spitalul Județean de Urgență Vâlcea refuză să facă ambulatoriu pentru specialitatea boli infecțioase întrucât medicii nu doresc să lucreze în ambulatoriu spitalului, preferând să fie în contract la furnizori privați).

