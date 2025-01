Bărbat jefuit în Râmnic. Doi tineri i-au furat 8000 de lei

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Sesizarea a fost primită în dimineața zilei de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 08:00, când un bărbat de 76 de ani din Râmnicu Vâlcea a reclamat că a fost agresat fizic la domiciliul său de către persoane necunoscute, care i-au sustras dintr-o borsetă suma de 8.000 de lei. În urma activităților specifice desfășurate, polițiștii au identificat și reținut cei doi tineri pentru 24 de ore. În 30 ianuarie 2025, instanța a dispus arestarea preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile. Cei doi au fost încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, în vederea stabilirii întregii activități infracționale.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT Politică și Administrație ALDE Forța Dreptei PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Comemorări Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zi de zi Zvonuri