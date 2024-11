Apavil anunță avarie majoră pe strada Depozitelor. Câteva zeci de firme vor rămâne opt ore fără apă

Email the Author

Având în vedere necesitatea executării lucrărilor de remediere a pierderii de apă potabilă pe rețeaua de distribuție din PEHD D 250mm, existentă pe Strada Depozitelor din Râmnicu Vâlcea, în data de 15.11.2024, între orele 9 00 – 17 00 , se va sista furnizarea apei potabile în zona Râureni. Vor fi afectați consumatorii de pe strada Râureni /Calea lui Traian (tronson cuprins de la sensul giratoriu din intersecția străzilor Calea lui Traian și Ștrandului – ambele sensuri de mers, dinspre Râmnicu Vâlcea spre Drăgășani, până la Pârâul Sărat, străzile: Grigore Teodosiu, Grigore Sinescu, Gheorghe Simota, Oltului, Puțului, Ciocăneștilor și Drumul Gării, SC Lucicoricom SRL, SC Damila SA, SC Boromir SRL – Cofetarie, SC Depofarm SRL, SC Mobital SRL, SC Pados SRL, SC AS Trans SRL, SC Domino SRL, SC Nitela SRL, SC Teosan SRL, strada Depozitelor (SC Minet SA, SC Hardwoud SRL, SC ETA SA, SC Metal TehniK, SC Sofianu SRL, SC Vartex SRL, SC Dedeman SRL, SC Oltinvest SRL) și strada Cătăneștilor (SC Minet Conf SA și imobile).

