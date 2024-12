207  locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European/Uniunea Europeană

10 lucratori in productia de bulbi (putina experienta in lucrul cu bulbi, engleza)

4 tehnician retele de comunicare ( calificare profesionala tehnica in domeniu si minim 2 ani experienta in domeniu,engleză)

4 macaragiu ( calificare profesionala tehnica in domeniu si minim 2 ani experienta in domeniu,engleză)

1 electrician iluminat stradal (c alificare profesionala tehnica in domeniu si minim 2 ani experienta in domeniu;lb engleza,franceza)

1 electrician tensiune medie (c alificare profesionala tehnica in domeniu si minim 2 ani experienta in domeniu;lb engleza,franceza)

SLOVENIA (1)