Veteranii vâlceni ocupă Piața Victoriei

După cum vă anunțam și în edițiile noastre precedente, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) condus de către colonelul (r) dr. Mircea Dogaru va organiza în data de 25 octombrie, adică Ziua Armatei, un miting de protest. Astfel, între orele 11.00-18.00, în Piața Victoriei, din capitală, sunt așteptați să ajungă câteva mii de cadre militare din toată țara, printre care și aproximativ 50 de vâlceni. „Legea salarizării unitare a provocat grave discriminări între polițiști și militari pe de o parte și civili pe de alta, militarii și polițiștii, ca și muncitorii și revoluționarii, fiind rejectați la marginea societății. În plus, prin OUG 57/2015, OUG 59/2017, OUG114/2019 și actualele tentative de OUG ale ministrului Teodorovici, Legea pensiilor militare de stat a fost total golită de conținut, pensiile militare fiind ilegal “calculate“ sau “recalculate”, în disprețul deciziilor obligatorii ale ICCJ și CCR care stabilesc egalitatea de tratament juridic între noi și magistrați, fiind, practic, înghețate pe viață. Ne-au transformat în cobai, măsurile luate împotriva noastră generalizându-se ulterior asupra pensionarilor civili (ex. anularea alinierii pensiilor cu inflația, obligatorie în luna ianuarie a fiecărui an). Dacă faceți prostia de a ieși la pensie astăzi, veți face infarct, văzând diferența, pe “fluturaș”, între cât ar fi trebuit să primiți și cât primiți în realitate. Bașca, diferențele catastrofale între noi, cei ieșiți înainte, și dvs, pe care le veți simți peste câțiva ani, când va ieși următorul lot în rezerva! Iată “N” motive de a ieși alături de noi, pe 25 Octombrie, în Piața Victoriei! Nu mai aveți perspective nici în carieră, nici ca rezerviști! SCMD are în componență, la ora actuală, aproape 50%, membri din MAI, Justiție și Servicii. Întrebați-i cum se comportă miniștrii de resort, șefii serviciilor dvs. de personal, arhive, juridice și financiare, cu ei. Bătaie de joc în interior, jigniri, minciuni, supunerea mediatică la oprobiul public în relația cu societatea! Asta vă așteaptă! Deci, aveți alte motive pentru a fi alături de noi, pe 25 Octombrie!” sună invitația la protestul de Ziua Armatei.