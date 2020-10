Vești bune pentru părinții care au copii cu vârste între 6 și 15 ani

Direcția Județeană petru Sport și Tineret Vâlcea a transmis, săptămâna trecută, un comunicat de presă în care a prezentat mai multe informații cât se poate de utile pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani, dar și pentru părinții lor. În rândurile de mai jos vă prezentăm integral comunicatul de presă pentru a afla despre ce este vorba:

„Copiii născuți în perioada 1 ianuarie 2005 – 31 decembrie 2014, care se vor legitima pentru prima dată la un club sportiv deținător al certificatului de identitate sportivă emis de Ministerul Tineretului și Sportului vor primi un ajutor financiar sub formă de vouchere pentru achiziționarea de echipamente sportive, în cuantum de 300 de lei. În prima fază a acestui program sunt disponibile 30.000 de vouchere.

Sprijinul financiar se adresează copiilor din sistemul de învățământ primar și gimnazial în primul rând, pentru ca aceștia să poată practica sportul într-un cadru organizat și sigur în contextul actualei pandemii.

Cu privire la acest aspect, ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Marian Stroe, a declarat următoarele: «Ne-am propus ca, din 8 septembrie 2020, momentul în care am dat acea ordonanță de urgență, până la 1 decembrie, să reușim să adunăm cel puțin 30.000 de beneficiari (copii) ai acestei forme de sprijin care, spunem noi, la nivel comunităților, ar da un semnal de revigorare a activității sportive. Sunt mesaje de alarmă care sper să responsabilizeze și părinții, și autoritățile, și școala mai ales: am ajuns pe locul 2 la obezitate infantilă în Europa. Este incredibil! De-asta spun că este necesar acest program. Profitați de el! Probabil la anul vom rotunji cifra și vom ajunge la cei 100.000 de noi copii legitimați în sport, numărul prevăzut și în Programul de Relansare Economică. Toți părinții, din acest moment, folosind certificatul de naștere, un act de identitate, o legitimație sportivă, o cerere tip și o declarație pe proprie răspundere, pot să dobândească acest voucher care este la îndemâna tuturor cluburilor și entităților sportive care au certificat de identitate sportivă. Asta este singura condiție. El poate fi valorificat în toate magazinele specializate în echipamente sportive, oriunde în țară»”.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al DJST Vâlcea