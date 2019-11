Vești bune de la primarul Concioiu: „Anul viitor, încep lucrările la rețeaua de apă și canalizare”

De fiecare dată când am ajuns la sediul Primăriei Gușoeni, am discutat cu edilul Nicolae Concioiu despre posibilitatea înființării unei rețele de apă și canalizare. Zilele trecute, edilul social – democrat ne-a relatat că are informații că-n prima parte a anului viitor va începe proiectul. „Am făcut nenumărate drumuri la Ministerul Fondurilor Europene, fiindcă sunt foarte interesat de aceste aspecte. Localitatea nu are un metru de rețea de apă sau canalizare, iar acesta este un proiect pentru care eu lupt de peste 8 ani, de când Gușoeniul este membru al ADI Apă Vâlcea şi cotizăm la această asociaţie. De altfel, în documentele pe care le-am semnat cu ADI Apă Vâlcea se menţionează foarte clar riscurile la care ne expunem în momentul în care ne retragem dintr-un proiect în care s-au angajat costuri şi în care urmează să fie acţionate nişte finanţări europene, precum şi riscul de a suporta penalităţi şi multe alte daune calculate de beneficiar. Eu sunt un om care respectă legea şi am respectat inclusiv acest angajament. Partea îmbucurătoare la acest proiect este că suntem încă printre localităţile pentru care s-a depus documentaţia la Ministerul Fondurilor Europene”, declară primarul Concioiu.

