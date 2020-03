Veste proastă de tot pentru iubitorii fotbalului: COVID-ul amână EURO 2020!

În urmă cu puțin timp, oficialii Federației Europene de Fotbal au anunțat, după o videoconferință, amânarea celei mai importante competiții (din domeniul fotbalului) care trebuia organizată anul acesta. Este vorba despre Campionatul European de Fotbal (EURO 2020) ce urma să se desfășoare în 12 orașe din tot atâtea țări de pe bătrânul continent, inclusiv București. Din cauza epidemiei de Coronavirus, care pune la grea încercare toate statele din Europa (și nu numai), reprezentanții Federației Europene de Fotbal au decis amânarea competiției sportive. După consultarea în cadrul videoconferinței a opiniilor a 55 de reprezentanți ai federațiilor afiliate UEFA, s-a stabilit ca turneul să se desfășoare în vara anului 2021, în exact același interval calendaristic precum cel stabilit pentru acest an: 12 iunie – 12 iulie.

De asemenea, se vor păstra ca gazde orașele din cele 12 țări europene în care trebuiau organizate meciurile turneului din acest an. Astfel, chiar dacă partidele au fost amânate pentru un an, Bucureștiul nu va rata posibilitatea de a găzdui, pentru prima dată în istorie, meciuri din cadrul unui turneu fotbalist major.