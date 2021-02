VESTE MARE DE TOT pentru proprietarii de câini din comuna Măciuca!

Medicul veterinar al cabinetului veterinar 112vet Măciuca – dr. Valentin-Ionuț Angheloaia se apropie de final cu campania de microcipare și înregistrare gratuită a câinilor din localitate și dorește trecerea proiectului la un nivel superior – acela de sterilizare în masă a câinilor cu și fără stăpân:

„Încă din 2014, pe când microciparea câinilor devenea obligatorie la nivel național am reușit să facem un protocol foarte bun prin Asociația a doua Șansă – Rm. Vâlcea cu Asociația READC Turda și TASSO Germania, comuna Măciuca fiind prima din județul Vâlcea unde am implementat acest tip de proiect. Practic, câinii cu și fără stăpân au fost microcipați, înregistrați și vaccinați gratuit, ulterior cabinetul nostru veterinar extinzând acest tip de colaborare și în Laloșu, apoi Gușoeni.

Din 2014 până în prezent, prin acest proiect au beneficiat peste 5.000 de câini, ceea ce a redus considerabil riscul de transmitere a virusului rabic la om. În plus, proprietarii au fost mult mai responsabilizați privind abandonul, dar și încurajați privind adopțiile, ceea ce nu poate decât să ne bucure!

În 2018, am fost vizitați în teritoriu de partenerii noștri de la READC Turda, unde, cu sprijinul Primăriei comunei Măciuca, am prezentat tuturor elevilor de grădiniță și gimnaziu Abecedarul Educativ. Acesta este material care prezintă informații privind beneficiile unui animal de companie, dar și responsabilitățile proprietarilor privind microciparea, înregistrarea și, mai ales, castrarea câinilor pe care îi dețin.

Anul aceasta vine cu o veste bună, aceea că, pe lângă suplimentarea microcipurilor și a unui cititor de microcipuri primit cadou pentru cabinetul veterinar, prin colaboratorii noștri (Asociația a doua Șansă – Rm. Vâlcea cu Asociația READC Turda și TASSO Germania, susținuți de Primăria comunei Măciuca) vrem să demarăm o amplă campanie de sterilizare a câinilor cu și fără stăpân. Aceasta va contribui la reducerea substanțială a numărului câinilor fără stăpân și apariția altor pui în stradă, fenomen scăpat de sub control la ora actuală Concret, vom programa pe fiecare zi un număr cât mai mare de câini, pe care îi vom steriliza, microcipa și înregistra la cabinetul veterinar 112vet Măciuca-Vâlcea. Acolo unde nu există posibilitatea ca proprietarii să-i aducă la cabinet, ne vom deplasa cu ambulanța veterinară care este și clinică veterinară mobilă, pentru a-i aduce la cabinet. În felul acesta se va împlini scopul principal al proiectului (din 2014 până în prezent: microcipare și înregistrare, acum, în 2021: sterilizare)! Totul gratuit pentru actualii și viitorii proprietarii de câini pe care îi vor adopta!

În privința manoperelor privind castrările ne vom ocupa noi, echipa cabinetului veterinar 112vet Măciuca. Deplasările le vom face cu ajutorul clinicii veterinare mobile «A doua Șansă». Buna organizare și informare a cetățenilor o facem cu Primăria comunei Măciuca, toate aceste fiind sponsorizate de Asociația READC Turda și TASSO Germania.

Sunt optimist și convins că vom face o campanie frumoasă de sterilizare a câinilor, odată cu venirea primăverii și mulțumesc pe această cale domnilor fără de care nu se putea realiza acest lucru: Iulian Puican – președinte Asociația a doua Șansă – Rm. Vâlcea, Marin Bleidner – președinte Asociația READC Turda, Asociației TASSO Germania și domnului Mugur Mărcoianu – primarul comunei Măciuca-Vâlcea”, a declarat dr. Valentin-Ionuț Angheloaia de la cabinetul veterinar Măciuca.

