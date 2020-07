Vâlcenii s-au plâns că păstrăvăria Brădișor nu mai funcționează! Deputatul Neață a găsit soluția

S-a scris mult, mai anii trecuți, despre impasul prin care trece păstrăvăria Brădișor (ca și altele din țară), care și-a încetat funcționarea din cauza unor aspecte legislative care au pus pe «butuci» unități de producție a peștelui de acest gen. Au existat, pe bună dreptate, oameni vâlceni nemulțumiți de această situație creată, oarecum artificial și… peste noapte. Însă, deputatul de Vâlcea Eugen Neață, sprijinit de oameni cunoscători ai acestui domeniu (cum ar fi, printre alții, Gheorghe Mihăilescu – fost director național al Romsilva, dar și actual director al Romsilva Vâlcea), a identificat o soluție care poate rezolva problema chiar de acolo de unde a pornit problema: din Parlament.



Pentru a înțelege mai bine întreaga situație, vă invităm să citiți expunerea realizată pe marginea acestui subiect chiar de către deputatul Eugen Neață.

„Am introdus în Parlamentul României o inițiativă legislativă foarte importantă pentru județul nostru. Lucrez la ea de mai multă vreme și, trebuie s-o spun din capul locului, pe parcursul realizării ei, am fost sprijinit de unul dintre cei mai buni specialiști în domeniu, Gheorghe Mihăilescu, director al Romsilva Vâlcea. Împreună am încercat să deslușim cum ar fi posibilă redeschiderea unității de acvacultură (păstrăv) de pe lacul de la Malaia-Brădișor, închisă prin efectul unei legi a apelor în care a fost introdusă o restricție în urmă cu foarte mulți ani. Am invitat la fața locului și pe colegii mei din Parlament, Alexandru Stănescu, președinte al Comisiei pentru agricultură și Dan Ciocan, membru al aceleiași comisii. Susținerea lor este foarte importantă pentru amendamentul pe care mă pregăteam să-l introduc la Legea 107/1996 – legea apelor. Am aflat pe parcursul documentării că interdicția de a amplasa unități de acvacultură pe lacurile de acumulare folosite ca sursă de apă potabilă este un exces de zel legislativ, caracteristic României deseori, care nu are nimic de-a face cu limitările Uniunii Europene, mult mai permisive deseori.

Vă mai amintiți de ferma de păstrăv care plutea la suprafața lacului Malaia-Brădișor? Ea făcea parte dintr-un lanț de obiective economice asemănătoare ale Regiei naționale a pădurilor Romsilva, care produceau la un moment dat peste 600 de tone de păstrăv proaspăt pe an, pentru piața românească și peste 3 milioane de puiet de păstrăv pentru popularea apelor de munte”.

Amendamentul a fost depus la Camera Deputaților



„Toate acvaculturile de acest tip au fost închise de prevederea legii care a avut ca singură consecință eliminarea producătorilor autohtoni și invadarea pieței cu produse importate din țările vecine. Unitatea de acvacultură de pe lacul Malaia-Brădișor producea, la ora închiderii, peste 140 de tone de păstrăv pe an. Prin amendamentul pe care îl depun la Camera Deputaților din Parlamentul României vom reface potențialul de producție a păstrăvului în județul Vâlcea, dar și în țară. Mi s-au alăturat în această inițiativă Vasile Cocoș, Daniela Oteșanu și Ștefan Ovidiu Popa, parlamentari ai județului Vâlcea și Alexandru Stănescu, președinte al Comisiei pentru agricultură și Dănuț Păle, vicepreședinte, Lucian-Eduard Simion, vicepreședinte Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, precum și deputații Nicu Niță și Dan Ciocan. Le mulțumesc cu acest prilej pentru că au aderat la această propunere legislativă, atât de importantă pentru România, pentru Vâlcea și pentru vâlceni!” , a mai precizat deputatul Eugen Neață pe marginea acestui subiect.