Vâlcencele pot spera la „primăvara” Ligii Campionilor

În această toamnă, jucătoarele lui Florentin Pera se vor duela cu trei formații de renume din handbalul feminin european

Joia trecută, la Viena, reprezentanții Federației Europene de Handbal au organizat procedura de stabilire prin tragere la sorți a componenței grupelor din viitoarea ediție a Ligii Campionilor. Aflată la debutul în această competiție de mare prestigiu, echipa Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea nu a avut parte de o tragere la sorți tocmai norocoasă. În fața grupării pregătită de antrenorii Florentin Pera (antrenor principal), Mia Rădoi (antrenor secund) și Ildiko Kerekeș Barbu (antrenor cu portarii) vor sta trei formații cu state vechi în această competiție, mult mai familiarizate cu rigorile unei întreceri europene de un asemenea nivel. Chiar dacă a avut statut de cap de serie prin prisma titlului de campioană câștigat în România (și a coeficientului foarte bun pe care întrecerea feminină românească îl are la nivel european), SCM Râmnicu Vâlcea a prins o grupă cu adversare probabil mai dificile decât cea în care a fost repartizată CSM București (vicecampioana României), care a fost abia în urna a patra valorică.

Toate echipele cu litera „B” au ajuns în grupa Vâlcii

Sorții au «decis» ca Vâlcea să își măsoare forțele cu Buducnost Podgorica (Muntenegreu), Bietigheim (Germania) și Brest Handball (Franța), jocurile care se vor disputa în sistem tur retur între cele patru formații urmând să conteze pentru Grupa C. La finalul celor douăsprezece meciuri astfel rezultate (care se vor disputa în lunile octombrie și noiembrie din această toamnă), primele trei clasate din Grupa C vor accede în faza grupelor principale ale Ligii Campionilor. Echipa care se va clasa pe ultimul loc va continua în grupele Cupei EHF (a doua competiție ca importanță din handbalul feminin european). Interesant de remarcat este faptul că în Grupa C au fost repartizate toate cele trei echipe care au luat startul în actuala ediție a grupelor Ligii Campionilor ale căror numele încep cu litera „B”!

Chiar și în această companie selectă pe care SCM Râmnicu Vâlcea o va avea în Grupa C, apreciem că echipa noastră este capabilă să ocupe măcar poziția a treia. O astfel de clasare ar face ca formația râmniceană să se califice în faza grupelor principale și să își asigure o prezență în Liga Campionilor până cel puțin la începutul primăverii anului viitor.

Componența celor patru grupe

Grupa A: Metz Handball, Vipers Kristiansand, Podravka, FTC Rail Cargo

Grupa B: Rostov Don, Esbjerg, MKS Perla Lublin, CSM București

Grupa C: SCM Râmnicu Vâlcea, Buducnost Podgorica, Bietigheim, Brest Handball

Grupa D: ETO Gyor, Krim Ljubljana, IK Savehof, echipa care va câștiga turneul preliminar

