Vâlcea și Brașovul domină handbalul românesc

Chiar dacă are un buget de patru-cinci ori mai mare decât media echipelor din Liga Florilor, CSM București nu și-a găsit cadența în acest început de campionat

Victoria de răsunet pe care SCM Râmnicu Vâlcea a obținut-o sâmbătă, pe teren propriu, în fața CSM București a făcut ca echipa noastră să își păstreze «fotoliul» de lider în Liga Florilor de handbal feminin. Sportivele pregătite de antrenorul Florentin Pera s-au impus cu 20-19 într-un meci plin de dramatism, decis de un gol al braziliencei Samara da Silva, care a venit exact în ultima secundă a timpului regulamentar de joc! Totul spre deliciul publicului care a umplut până la refuz polivalenta râmniceană, spectatorii având șansa de a trăi clipe asemănătoare celor de pe vremea în care dominam handbalul prin legendara echipă a Oltchimului.

Pe lângă bucuria oferită publicului prin acest succes extrem de important în fața rivalei CSM București, echipa noastră a luat deja o opțiune foarte bună în lupta pentru câștigarea unui nou titlu de campioană; așa cum au titrat și suporterii prin imensul banner pe care l-au afișat la începutul meciului de sâmbătă și pe care se putea citi „Uniți spre titlul 21”, făcându-se referire atât la titlurile câștigate în perioada Oltchimului, dar și la cel pe care echipa l-a adus sub actuala titulatură în urmă cu mai puțin de jumătate de an. SCM Râmnicu Vâlcea are victorii pe linie în primele cinci etape din noua stagiune a Ligii Florilor de handbal feminin. Echipa noastră a ajuns la un nesperat avantaj de șase puncte în fața CSM-ului bucureștean, echipă care era cotată cu prima șansă la câștigarea titlului în sezonul 2019/2020; situație explicabilă prin bugetul foarte generos care îi este asigurat acestei echipe de Primăria Capitalei și prin jucătoarele de mare valoare internațională care îmbracă tricourile grupării din București. Credem însă că, după meciul de sâmbătă, situația în privința numelui echipei favorite pentru câștigarea titlului de campioană la sfârșitul acestui sezon s-a cam schimbat. Sigur că mai este foarte mult de jucat din acest sezon, campionatul fiind încă la început, și orice victorie sau înfrângere într-un meci decisiv poate conta enorm în lupta pentru titlu. Însă, Vâlcea a trecut deja cu brio peste primele cinci hop-uri, în timp ce Bucureștiul s-a împiedicat deja de două ori.

Pericolul vine de la Brașov?

Cu ochii ațintiți pe duelul dintre SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București (atât în meciul direct, dar și în decursul etapelor care au trecut până în acest moment) o altă echipă pare să se insinueze încet-încet în lupta pentru titlul de campioană. Corona Brașov a avut un start ca «din pușcă» și are maxim de puncte după primele cinci etape, la fel ca SCM Râmnicu Vâlcea (cu mențiunea că echipa râmniceană are un golaveraj superior, care îi permite se ocupe primul loc în clasament). Astfel, cele două echipe fruntașe au ajuns la un avans de șase puncte față de CSM București. Mai mult, cel puțin după evoluțiile din acest debut de campionat, adevărata rivală a echipei noastre în lupta pentru titlul de campioană nici nu pare a fi CSM București, ci Corona Brașov. Echipa de la poalele Tâmpei s-a întărit serios în perioada intercompetițională de vară, realizând transferuri sonore, oficialii clubului având însă grijă să păstreze și jucătoarele care sezonul trecut s-au dovedit utile echipei. Lupta pentru un nou titlul de campioană a devenit astfel și mai interesantă, în «afacerea» dintre SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București (campioana și vicecampioana sezonului trecut) implicându-se și Corona Brașov.

Situația din clasament

Cum spuneam mai sus, după cinci etape trecute, SCM Râmnicu Vâlcea și Corona Brașov domină clasamentul Ligii Florilor, având maxim de puncte (câte 15 fiecare). Revelațiile acestui început de sezon, Gloria Buzău și Minaur Baia Mare se află pe pozițiile trei și patru, cu 12, respectiv 10 puncte. CSM București împarte pozițiile 5-7 cu alte două echipe, HC Dunărea Brăila și SCM Craiova (fiecare cu nouă puncte). În partea de mijloc a clasamentului se află Măgura Cisnădie – șapte puncte, HC Zalău – șase puncte și Gloria Bistrița – tot șase puncte. În partea inferioară, ultimele patru poziții sunt ocupate de echipele care se vor lupta pentru evitarea retrogradării. Este vorba despre formațiile AHCM Slobozia – patru puncte, CSM Slatina – un punct, CSU Cluj-Napoca – zero puncte și Rapid București – tot zero puncte.

Liga Florilor intră în pauză

Pentru jocurile echipei naționale de handbal programate în această săptămână (acasă cu Ucraina și în deplasare cu Feroe), oficialii FRH au decis, în mod evident, ca Liga Florilor să intre în pauză pentru mai bine de zece zile. Campionatul intern se va relua în primele zile ale lunii octombrie, unele dintre echipe solicitând amânarea partidelor pe care le vor disputa în această etapă pentru a putea evolua în cupele europene. Este și cazul formației SCM Râmnicu Vâlcea, care va disputa partida din etapa a șasea, de la Craiova, tocmai pe 8 octombrie. Meciul acela se va disputa cu începere de la ora 18.00 și va fi transmis în direct de către postul public de televiziune. Până la acel meci, echipa pregătită de antrenorul Florentin Pera va debuta în grupele Ligii Campionilor. Primul joc al formației de la poalele Capelei în competiția regină a handbalului feminin european este programat vineri, 4 octombrie, atunci când în polivalenta râmniceană va poposi Bietigheim, campioana Germaniei.

Rezultatele complete din etapa a cincea

HC Zalău – Corona Brașov 25-28

SCM Râmnicu Vâlcea – CSM București 20-19

Minaur Baia Mare – Rapid București 37-22

CSM Slatina – Măgura Cisnădie 21-28

AHCM Slobozia – SCM Craiova 23-30

HC Dunărea Brăila – CSU Cluj-Napoca 33-25

SCM Gloria Buzău – Gloria Bistrița-Năsăud 25-22