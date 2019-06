Vâlcea este, „cu acte în regulă”, cel mai frumos județ din România

Săptămâna trecută, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a eliberat Consiliului Judeţean Vâlcea Certificatul de înregistrare a mărcii „Vâlcea, cel mai frumos judeţ din România”. Acest certificat a fost acordat în temeiul Legii nr. 84/1998, Vâlcea devenind astfel primul judeţ din ţară care şi-a înregistrat marca la OSIM. Conform informațiilor prezentate de președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, certificatul a primit nr. 159313 și are durata de protecţie a mărcii pentru zece ani, cu posibilitatea de reînnoire la expirarea acestui termen.

Rădulescu: „În acest județ văd frumusețe, dar și provocări pentru modernizarea lui”

Pe marginea acestui subiect, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a transmis câteva declarații, din care vă prezentăm următoarele: „Am preluat sintagma «Vâlcea, cel mai frumos judeţ din România» cu entuziasm şi am folosit-o, peste tot pe unde am umblat, cu toată dragostea pentru Vâlcea, pentru aceste meleaguri fabuloase, dar şi pentru vâlceni. Poate că acest entuziasm al meu vine şi de undeva din copilăria petrecută pe valea şi în lunca Topologului. Zăvoiul Topologului, dealul, râul, cu mrenele sale, cu locurile de scăldat, bunicii mei, icoane sfinte, şi părinţii mei, alături de copiii din Corbii din Vale – comuna Nicolae Bălcescu mi-au fost grădiniţă şi sprijin pentru primii paşi în viaţă şi îi voi păstra în suflet cât voi fi pe acest pământ. Oriunde merg în acest judeţ, văd frumuseţe, dar şi provocări pentru modernizarea lui şi pentru ceea ce se cheamă a ţine pasul cu vremurile”. (…) „Astăzi, spun din tot sufletul că Îi mulţumesc Lui Dumnezeu pentru această veste extraordinară, fiindcă am simţit că, pe tot acest drum al meu şi al colegilor care m-au ajutat în acest demers al obţinerii mărcii, m-au urmărit şi vorbele ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului: «Vâlcea este judeţul unde Dumnezeu a pus degetul Său!». Este, aşadar, o veste uriaşă, care mă va însoţi pe tot drumul meu în a construi şi a face fapte bune pentru vâlceni”.

℗ Articol de promovare ℗

Similare

Comentarii

mesaj(e)