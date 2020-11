Vâlcea are de TREI ORI MAI PUȚINE DECESE COVID decât media națională!

Marți, 24 noiembrie 2020, a fost o nouă zi în care reprezentanții Grupului de Comunicare Strategică al Guvernului României au anunțat multe decese la nivel național ale unor pacienți infectați cu Coronavirus: 196 de decese (129 bărbați și 67 femei). Chiar dacă media zilnică per județ a deceselor ar fi de peste patru cazuri, trebuie spus că județul nostru a avut o nouă zi (a treia consecutivă) în care nu au fost înregistrate decese provocate de COVID. De altfel, județul nostru a fost unul dintre cele în care au fost înregistrate și cele mai puține infectări zilnice: doar 51 de cazuri din totalul de 7.753 de persoane confirmate ca fiind infectate în ultimele 24 de ore.

Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Vâlcea, pe teritoriul județului nostru, de la începutul pandemiei și până la data de 24 noiembrie 2020, au fost confirmate 7.457 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 și s-au înregistrat 86 de decese. Media deceselor provocate de Coronavirus de la începutul declanșării pandemiei per județ este de aproximativ 250 de cazuri. Astfel, se poate observa că, față de media națională calculată per județe, Vâlcea are de trei ori mai puține decese!

„În prezent, în unitățile sanitare dedicate din județul Vâlcea se află internate 203 persoane confirmate pozitiv. Starea de sănătate a acestora este următoarea: 36 sunt asimptomatice și cu forme ușoare ale infecției, 149 au forme medii și 18 sunt internate în secția ATI. În acest moment, în județ sunt confirmate 42 de focare de SARS-CoV-2, în centre rezidențiale, unități sanitare, la agenți economici, cluburi sportive și în cadrul instituțiilor publice”, au informat reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Vâlcea pe marginea acestui subiect.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al DSP Vâlcea