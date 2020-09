USR PIERDE cele două mandate de consilieri județeni. Elementul surpriză care face ca PSD să aibă majoritate absolută!

Alegerile locale au trecut, voturile s-au numărat, însă, la Vâlcea, calculele politice pentru Consiliul Județean nu s-au terminat! Asta pentru că, dacă luni consideram că alianța dintre Uniunea Salvați România și Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate va fi unul dintre cele patru partide care vor avea reprezentanți în viitorul legislativ județean, marți, situația s-a schimbat. USR-PLUS nu va mai accede în viitoarea componență a Consiliului Județean Vâlcea, aici urmând să aibă reprezentanți doar trei partide: PSD, PNL și PER.

Motivul pentru care USR pierde cele două mandate (virtuale) de consilieri județeni este unul cât se poate de tehnic și mai greu de cunoscut de către cei care nu se pricep bine la politică. Motiv pentru care, iată, abia marți s-a aflat chestiunea cu pricina. Concret, USR a candidat la alegerile locale din Vâlcea înregistrată ca alianță, alături de PLUS. Iar legislația electorală prevede că, în cazul alianțelor politice, pentru a intra într-un consiliu (indiferent că este local sau județean), procentul minim necesar din totalul voturilor valabile exprimate trebuie să fie de 7%. Iar cum USR-PLUS a obținut doar aproximativ 5,2% din voturile valabile ale vâlcenilor este limpede că uniunea nu va putea avea reprezentanți în viitorul legislativ vâlcean!

În această situație, cele două mandate pe care mulți vâlceni le consideraseră ca și alocate USR-PLUS se vor redistribui către cele trei formațiuni care au acces în Consiliul Județean Vâlcea. Prin prisma rezultatele obținute în urma centralizării voturilor, PSD a primit deja unul dintre aceste mandate, iar liderul acestei formațiuni, Constantin Rădulescu, poate spune că a obținut majoritatea absolută în Consiliul Județean: are 17 posturi de consilieri din totalul de 33. Celelalte 16 vor reveni PNL și PER, ecologiștii urmâns să aibă, cel mai probabil, patru mandate.