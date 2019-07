Un vâlcean vine cu o nouă idee de colectare a deșeurilor

Un cetățean din Râmnicu Vâlcea, dar retras acum, la pensie, în comuna Stroești, s-a prezentat la noi la redacție cu o idee legată de modul de colectare a deșeurilor. Vasile Dură, căci acesta este numele vâlceanului, a prezentat schițele sale și autorităților locale județene, iar, din cele declarate de dânsul, a fost trimis să dezbată problema cu reprezentanții firmei Sc Urban, respectiv cu autoritățile publice locale din Stroești. Redăm mai jos adresa emisă redacției și poza cu invenția profesorului Vasile Dură: „În cadrul județului nostru, SC Urban Sa ridică gunoiul de la locuitorii din mediul rural, Ridică pubelele de pe marginea drumurilor naționale, județene, șoșelelor din comune și ulițele satelor. Aceste pubele se pun la marginea drumurilor dimineața, în fiecare zi a săptămânii. Ce se depozitează? Animale mici moarte, păsări, rozătoare, plastic, rumeguș, chimicale, iar de multe ori acestea stau și 12-14 ore. Gospodarul pleacă la munca câmpului, la serviciu, șa școală așa că scoate pubela dimineața, iar de multe ori nu o mai găsește sau o găsește degradată. În plus, vorbim de miros urât, muște, șobolani. Ideea mea vizează realizarea unui cadru metalic, încastrat în beton, pe care vor fi puse pubelele și în pubele saci menajeri pentru a fi sortat gunoiul. În plus, pe fiecare pubelă va fi trecut numele familiei respective. Există plan, schiță cu sistemul de colectat deșeurile, idee pe care am prezentat-o și autorităților publice din Stroești, dar și celor de la Sc Urban. Cei de la Urban au agreat ideea, doar că ea trebuie pusă-n practică cu ajutorul autorităților din Stroești”.

Vasile Dură a solicitat și sprijinul Instituției Prefectului pentru achiziționarea unui tub ciment, adresând o astfel de adresă și către reprezentantul Guvernului în teritoriu. Deși ideea vâlceanului a fost agreată de reprezentanții operatorului de salubritate, ea trebuie pusă în practică cu ajutorul autorităților publice locale. L-am contactat, în acest sens, și pe edilul comunei Stroești, Toma Ciolacu: „Ideea este bună. În viitor, pe ulițele greu accesibile pentru mașina operatorului de salubritate, putem monta astfel de pubele. În comuna Stroești avem ulițe întinse pe 44 kilometri, unele în pantă și operatorul de salubritate nu poate intra. Tocmai de aceea, în acele locuri e bun un astfel de sistem”. Așadar, este o idee de luat în seamă pe viitor, mai ales de la un om care de-a lungul vieții a făcut lucruri utile pentru județ, a lucrat la Fabrica de Oxigen ca lăcătuș mecanic, ulterior maistru mecanic. A preluat instalația petrocarbon în 1969.

Similare

Comentarii

mesaj(e)