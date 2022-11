Un teleormănean a crezut că îi poate păcăli pe polițiștii din Sutești

La data de 17 noiembrie 2022, angajații Secției 3 Poliție Rurală Sutești au procedat la oprirea regulamentară în trafic a unui bărbat, domiciliat în județul Teleorman, în timp ce conducea un ansamblul de vehicule, format dintr-o autoutilitară și o remorcă, pe Drumul Național 67B (pe raza comunei Sutești).

Cumul de nereguli pentru șoferul imprudent

„În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că bărbatul în cauză deținea permis valabil de conducere pentru categoriile AM, B1 și B, însă permisul de conducere nu era corespunzător categoriei pentru ansamblul de vehicule condus, întrucât MTMA depășea 4.200 kg. Totodată, s-a mai constatat că autoutilitara în cauză se afla sub sechestru, motiv pentru care s-a dispus reținerea certificatului de înmatriculare, precum și reținerea certificatului de înmatriculare al remorcii, întrucât aceasta avea inspecția tehnică periodică expirată. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, urmând ca la finalizarea cercetărilor să se propună soluție procedurală, prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani”, ne-au anunțat polițiștii vâlceni cu privire la acest incident.

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea