UN TÂNĂR DE 22 DE ANI a fost prins băut la volan

La data de 9 noiembrie 2022, în jurul orei 21.00, polițiștii rutieri din Drăgășani au depistat în trafic un tânăr în vârstă de 22 de ani, domiciliat în comuna Ștefănești, care conducea un autovehicul pe o stradă din municipiu sub influența băuturilor alcoolice.

„Întrucât acesta emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea conducătorului auto cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 0, 43mg/l alcool pur în aerul expirat. Pentru acest fapt tânărul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ne-au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea cu privire la acest incident.

Sursă foto: Arhivă

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea