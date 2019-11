Un râmnicean mulțumește cadrelor medicale ale Spitalului Județean

Cum am mai anunțat în paginile cotidianului, sunt cetățeni mulțumiți de serviciile medicale și cadrele medicale ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea. Recent, am mai primit o scrisoare din partea unui vârstnic râmnicean care a dorit să mulțumească, prin intermediul paginilor ziarului nostru, celor care l-au tratat în unitatea medicală din județul nostru. Redăm mai jos rândurile trimise: „Sunt un cititor fidel al ziarului dumneavoastră, iar când, din diferite motive, nu-l iau, trec pe la redacție și-l obțin cu amabilitate. Este ziarul din care primesc cele mai importante știri ce au loc în județul nostru și nu numai. Sunt din Râmnicu Vâlcea. Am trecut de vârsta octogenară, iar problemele de sănătate sunt tot mai stringente. Zilele trecute, am fost internat la Spitalul nr. 2 și după numai câteva zile de tratament am fost transferat de urgență, cu o ambulanță, la Spitalul Județean, secția Cardiologie. Aici au fost momente grele pentru mine. Am dat de oameni greu încercați de boală, iar pentru unii totul se făcea la pat: tratament, hrană, necesități fizice etc. Așa stând lucrurile, mă gândeam cu nostalgie dacă mă voi mai întoarce acasă. Nopțile pline de coșmar treceau greu, dar totul era în folosul meu. Secția este dotată cu aparatură ultramodernă. Mi-am dat acum seama despre ceea ce spunea președintele Consiliului Județean, Constantin Rădulescu, legat de aceste dotări. Cel mai mult am apreciat grija personalului medical și de îngrijire pentru pacienți. Am plecat optimist, dar și împăcat sufletește pentru felul in care doamna doctor Elvira Golumbeanu, cadru medical tânăr, a fost atentă la suferința mea, căutând permanent soluții pentru însănătoșirea mea. M-am întors acasă amintindu-mi de proverbul românesc: Vorba dulce, mult aduce! Ce bine ar fi ca acest proverb să-l găsim pretutindeni!”

prof. Alexandru Cîrceag

