Un milion de euro pentru BUJORENI!

Administrația comunei Bujoreni a primit, recent, o veste bună. Primarul Gheorghe Gîngu (foto) ne-a explicat despre ce este vorba: „Așa cum am promis, imediat după depunerea jurământului pentru noul mandat, am și trecut la treabă. Am primit confirmarea că s-a aprobat cererea de finanțare pentru un proiect european în valoare de un milion de euro. Proiectul intitulat «Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală în comuna Bujoreni» vine în sprijinul locuitorilor din localitatea noastră. Persoanele aflate în dificultate și comunitățile de rromi vor fi sprijinite din multe puncte de vedere, iar nivelul lor de trai o să crească simțitor. De asemenea, în cadrul acestui proiect, 40 de persoane din Bujoreni vor urma cursuri gratuite de anteprenoriat, iar 14 dintre proiectele pe care aceștia le întocmesc vor fi selectate și vor primi finanțare nerambursabilă. Este o oportunitate extraordinară pentru cei care vor să-și deschidă o mică afacere. În final, aș dori să le mulțumesc colegilor mei din Primăria Bujoreni, conduși de managerul de proiecte Alina Găitănaru, pentru implicarea și efortul depus”.