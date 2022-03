TRICOLORELE AU PIERDUT meciul de la Mioveni. Danemarca a înscris din toate pozițiile

Email the Author

Sâmbătă, 5 martie 2022, cu începere de la ora 17.10, Danemarca și România se vor afla din nouă față în față. Meciul «retur» dintre cele două naționale se va disputa la Odense și va conta pentru etapa a patra a Grupei a doua. După ce am văzut în partida tur de la Mioveni, întâlnirea de la Odense nu se anunță una de la care suporterii românii pot avea așteptări prea mari. Danemarca poate învinge oricând pe oricare dintre cele trei adversare din această grupă preliminară. Probabil va fi un joc în care Danemarca nu va forța, dar va obține un succes care să îi asigure nu numai calificarea la turneul final, dar și certitudinea finalizării grupei preliminare din poziția de lider. Dacă se va impune la Odense, Danemarca ar ajunge la opt puncte, cu trei mai multe decât ar avea Austria dacă, destul de probabil, se va impune, pe propriul teren, în fața Insulelor Feroe. Practic, pentru ultimele două runde va rămâne deschisă doar lupta pentru poziția a doua, ultima care asigură calificarea la turneul final. Naționala tricoloră poate «tranșa» în favoarea sa soarta acestei calificări dacă, în meciul din ultima etapă, programat pe 24 aprilie 2022, se va impune, pe teren propriu, în fața Austriei.

Miercuri după-amiază, în noua sală a sporturilor din orașul Mioveni, naționala de handbal feminin a României a disputat cea de-a treia partidă din cadrul Grupei a doua a preliminariilor Campionatului European de handbal feminin. Din această grupă fac parte România, Danemarca, Austria și Insulele Feroe. După disputarea celor șase etape (în care se vor juca meciuri după sistemul «fiecare cu fiecare», pe teren propriu și în deplasare) primele două clasate se vor califica la turneul final, programat a se desfășura în perioada 4-20 decembrie 2022 în trei țări (Slovenia, Muntenegru și Macedonia de Nord). România era neînvinsă în această grupă după ce, în primele două etape, învinsese Insulele Feroe și remizase contra Austriei. La fel era și Danemarca, trupa nordică având două victorii, în fața Austriei și, respectiv, Insulelor Feroe. Meciul direct dintre cele două naționale, favoritele acestei grupe, nu putea fi văzut drept unul cu miză pentru obținerea uneia dintre primele două poziții în grupă (pentru că, foarte probabil, Danemarca și România se vor califica împreună la turneul final), ci era avea importanță pentru adjudecarea primei poziții. Contează mult și de pe ce poziție din grupă se califică o echipă la turneul final deoarece, în funcție de acest loc, o națională se poate afla sau nu în urna capilor de serie la tragerile la sorți pentru stabilirea componenței grupelor turneului final. Din păcate, în partida de miercuri de la Mioveni, Danemarca a arătat iubitorilor de handbal din România, atât câți au mai rămas, că naționala tricoloră se află într-un evident regres și că nu prea mai poate conta, cum o făcea în urmă cu 10-20 ani de ani, în fața unor nume puternice din handbalul feminin european. Danezele au dominat partida încă din prima repriză și au arătat care echipă este «șefă» în teren. La revenirea în tricoul naționalei după un an de pauză, Cristina Neagu nu a reușit să își ajute prea mult coechipierele, punctând de numai trei ori. De altfel, Cristina Neagu și Crina Pintea, principalele marcatoare ale României au fost destul de bine «anihilate» de către apărarea daneză, care a știut cum să le blocheze pe cele două. La finalul întâlnirii, Danemarca s-a impus meritat, la o diferență de șapte goluri, scor 35-28 . A fost un meci în care nordicele au demonstrat că, dacă ar fi dorit, ar fi reușit să se impună chiar și la 10-15 goluri diferență.

