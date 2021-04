TREI PROIECTE CEZ, premiate la Gala Romanian CSR Awards 2021

Este vorba despre proiectele Promisiunea Verde, Generatorii de Bine și Ucenic Electrician, proiectele cu #energiepentrubine

În Vâlcea, sprijinul a fost oferit pentru o școală generală din comuna Roești, dar și pentru Liceul Tehnologic „Ferdinand I” din Râmnic

Pentru al cincilea an consecutiv, CEZ se clasează pe primele locuri și se remarcă la categoriile „Marketing asociat unei cauze”, „Susținerea angajaților” și „Educație”, în cadrul competiției Romanian CSR Awards. Proiectele care îi aduc aceste recunoașteri au contribuit la susținerea educației online, la dezvoltarea comunităților din sudul României și la formarea viitoarei generații de electricieni.

„Promisiunea Verde a fost o inițiativă socială efervescentă, cu impact imediat și care ne-a mobilizat pe toți în jurul cauzei elevilor care aveau nevoie de resurse pentru ca educația lor să continue, chiar și în mediul online. Generatorii de Bine și Ucenic Electrician sunt proiecte bine ancorate în strategia noastră de responsabilitate socială, cu un public fidel și o evoluție semnificativă de la o ediție la alta. Distincțiile primite ne onorează și ne confirmă, o dată în plus, că suntem pe drumul cel bun în demersul nostru de responsabilitate socială”, a declarat Angelica Barbu, Director Comunicare & Marketing în cadrul CEZ România.

Promisiunea Verde – premiul I la categoria „Marketing asociat unei cauze”

„Angajamentul nostru pe termen lung este de a construi un viitor sustenabil pentru generațiile actuale și viitoare. Anul trecut, într-un context dificil pentru educație, am contribuit la digitalizarea sistemului și am venit în sprijinul familiilor defavorizate socio-economic prin crearea platformei www.promisiuneaverde.ro. Alături de clienții noștri am sprijinit educația a 450 de copii din medii vulnerabile, oferindu-le cadrul necesar pentru continuarea studiilor: tablete de ultimă generație, internet timp de doi ani și instruire digitală pentru profesori, părinți și elevi. La fiecare achiziție a produsului de energie 100% regenerabilă, o nouă promisiune se transforma în realitate. Proiectul a fost implementat cu sprijinul Organizației Salvați Copiii România, recunoscută la nivel național pentru programele sale educaționale, de protecție socială și de promovare a drepturilor copiilor”, au precizat reprezentanții CEZ România, prin intermediul unui comunicat de presă.

Generatorii de Bine – premiul III la categoria „Susținerea angajaților”



„O altă misiune pe care o ducem an de an la îndeplinire este să le oferim colegilor oportunitatea de a se implica în comunitate. Îi încurajăm să propună soluții de viitor și să contribuie la rezolvarea unor probleme punctuale în județele din care provin (Argeș, Dolj, Gorj, Teleorman, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Constanța și Caraș-Severin). În anul 2020 am investit 40.000 de euro în idei noi, cum ar fi:

• Olt: am susținut Liceul Tehnologic Nr. 1 Balș cu 12 laptop-uri pentru pregătirea elevilor în viitoarele profesii;

• Teleorman: am contribuit la dezvoltarea unui program de dotare cu echipamente digitale, instruire, consiliere și sprijin pentru 25 de elevi ai Școlii Gimnaziale Zaharia Stancu din Roșiorii de Vede;

• Mehedinți: am oferit display-uri interactive și standuri mobile pentru Liceul de Arte „I. St. Paulian” din Drobeta Turnu Severin;

• Dolj: inițiativa dedicată Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” a însemnat cinci laptop-uri noi și cinci tablete pentru desfășurarea cursurilor online;

• Gorj: 30 de elevi din ciclul gimnazial din localitatea Alimpești au pășit în noul an școlar având acces la tablete;

• Vâlcea: proiectul a presupus achiziția unui număr de 32 de tablete și patru laptop-uri pentru Școala Gimnazială „Ion C. Constantinescu” din satul Cueni, comuna Roești”.

Ucenic Electrician – mențiune la categoria „Educație”

„Ucenic Electrician, programul dezvoltat de operatorul Distribuție Oltenia, pregătește generația de profesioniști ai viitorului. În 2020, pe lângă dotările tehnice specifice meseriei de electricieni, modernizarea laboratoarelor și organizarea de ateliere de dezvoltare personală, 300 de elevi din județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Teleorman și Vâlcea au avut ocazia să intre în noul an școlar cu tablete. Am oferit în continuare bursele de performanță și o nouă ediție de internship plătit a fost lansată. Din cei 19 electricieni juniori, doi au fost angajați, alăturându-se celor opt electricieni juniori angajați anterior. Recunoscători pentru distincțiile primite, ne încărcăm cu energie și pentru proiectele din acest an, care vizează domenii precum sănătate și wellbeing, educație, conservarea mediului și dezvoltarea regională” , au mai informat reprezentanții CEZ România.

Despre Grupul CEZ în România

Grupul CEZ în România este reprezentat prin nouă companii – Distribuţie Energie Oltenia, CEZ România, CEZ Vânzare, CEZ Trade, Tomis Team, MW Invest, Ovidiu Development, TMK Hydroenergy Power si CEZ ESCO România. Grupul CEZ este prezent pe piaţa românească încă din anul 2005, odată cu preluarea companiei de distribuţie a energiei electrice Electrica Oltenia SA. După procesul de separare a activităţilor (unbundling) încheiat cu succes în anul 2017, Distribuţie Energie Oltenia (fostă CEZ Distribuţie) asigură alimentarea cu energie electrică a şapte judeţe: Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman şi Vâlcea.

CEZ Vânzare este principalul furnizor de energie electrică din sud-vestul României, dar şi furnizor de gaze naturale, cu un portofoliu de clienţi casnici şi industriali care depăşeste 1,3 milioane de clienţi. Grupul CEZ deţine în România şi cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa, în zona Dobrogea, la Fântânele, Cogealac şi Grădina. Parcul Eolian a însemnat o investiţie de 1,1 miliarde euro şi contine 240 de turbine eoliene cu o putere totală instalată de 600 MW. Întreaga capacitate a Parcurilor Eoliene CEZ a fost pusă în funcţiune la sfârşitul anului 2012.

Începând cu anul 2018, CEZ ESCO România oferă soluţii de eficienţă energetică în sectorul privat. Compania oferă servicii complete, de la consultanţă la proiectare, de la management de proiect, la implementare proiectelor energetice complexe (soluţii de încălzire, de răcire şi/ sau alimentare cu energie).

• Direcția Comunicare și Marketing a CEZ România