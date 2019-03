Țintele „verzilor lui Gutău” pentru 2020: 6 primari, 2 vicepreședinți CJ și 1 deputat

În cea mai recentă conferință de presă, primarul Mircia Gutău a trimis un mănunchi de săgeți spre adversarii politici, mai ales spre PNL. „Sunt niște oameni disperați, care își dau seama că nu mai au nicio șansă să ajungă la Primăria Râmnicului. Și atunci încearcă să dezbine alianța care funcționează perfect între PSD și PER. Faptul că lucrurile merg bine îi deranjează, iar eu știu cine se află în spatele acestor nemernici. Unii care nu au curaj să apară în fața opiniei publice cu propriul nume și își iau numele soției și alți prăpădiți. Să nu creadă niciunul că voi rămâne pasiv și voi răspunde «cu dulceață» acestor nemernici. Un principiu în viață am învățat și anume că la forță trebuie să răspunzi cu forță… Și așa le voi răspunde! Au tupeu să vină să răspândească astfel de zvonuri când ei nu au făcut nimic, absolut nimic. Nu au făcut decât să se opună în Consiliul Local la fiecare proiect și investiție. Sunt doar Gică Contra. Ei cred că având astfel de atitudini vor putea să se apropie de holul primăriei? Și, ca să-i liniștesc: voi candida cât mă vor ține picioarele! Mulți fac speculații că merg în Parlament, dar, nu! Asta îmi place să fac și voi candida la primărie cât mă vor ține picioarele. Dacă sunt buni, să vină să mă bată”, a transmis Gutău

Planurile principalului vector al Partidului Ecologist în Vâlcea nu se opresc în Râmnic. Avem informații certe că PER se află în negocieri avansate cu 10 primari de la PNL sau că ecologiștii au cooptat deja câțiva foști primari, care vor candida anul viitorul „sub stindardul verzilor”. În plus, PER țintește un post de deputat la alegerile parlamentare de anul viitor și cele două posturi de vicepreședinte al Consiliului Județean, adică secunzii lui Constantin Rădulescu, care va fi susținut de Mircia Gutău pentru un nou mandat de președinte CJ.