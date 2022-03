„The Power of eARTh” – un proiect non formal şi intercultural

Șase tineri voluntari vor reprezenta România într-un proiect Erasmus+, organizat de Asociaţia Vulcanicamente din Italia

În perioada 15-23 martie 2022, Fundaţia Kristine din Râmnicu Vâlcea trimite șase tineri voluntari în schimbul de experienţă „The Power of eARTh” în Lecce, Italia. Proiectul este organizat de asociaţia italiană Vulcanicamente prin intermediul programului european Erasmus+ și va aduce împreună 30 de tineri din Estonia, Grecia, România, Italia şi Slovacia. Proiectul la care facem referire are ca teme principale conexiunea cu sinele autentic şi cu natura şi explorarea potenţialului creativ. Mai mult, proiectul le va oferi tinerilor posibilitatea să înveţe într-un mediu non formal, intercultural, un spaţiu care promovează empatia, toleranţa şi incluziunea ca valori de bază.

Tinerii români participanţi sunt: Denis Budac şi Dănuţ Ştefan Hera – studenţi inginerie (Râmnicu Vâlcea), Valeria Chiriac – studentă Arte Plastice (Oradea), Maxim Anton – student inginerie (Oradea), Theona Baciu – studentă la comunicare (Cluj Napoca) şi Roxana Ionescu – psiholog (Bucureşti). Dorinţa de auto-cunoaştere şi de a ieşi din zona de confort şi pasiunile în comun (călătoriile, natura, arta) i-au adus împreună în acest proiect.

Tinerii vor contribui activ la desfăşurarea proiectului prin două ateliere propuse şi concepute de ei. Ei vor ghida participanţii să-şi exploreze emoţiile, partea creativă şi conexiunea cu natura. Mai mult, în cadrul unei seri internaționale, cei șase tineri vor prezenta produse, dansuri şi tradiţii româneşti.

În urma proiectului, tinerii vor împărtăşi ce au învăţat în comunitatea locală din oraşul lor, deschizând şi altor tineri o poartă către cunoaştere şi dezvoltare personală.