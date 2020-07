Termocentralele pe cărbune duc România aproape de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Vâlcea e pe listă!

Prin intermediul unui amplu comunicat de presă, Asociația Bankwatch România atrage atenția asupra problemelor cu care se va putea confrunta România nu peste mult timp din cauza poluării excesive pe care o generează termocentralele pe cărbune neretehnologizate și nemodernizate. Îngrijorător este că, pe lista scurtă a acestor termocentrale cu probleme se află și Govora II. Nu vrem să fim cârcotași, dar din astfel de informații pare să se vadă încă o dată că administratorul judiciar, firma lui Remus Borza, pare să ducă CET-ul din Vâlcea mai degrabă spre faliment decât către ieșirea din colapsul economic!

Cu ce acuzații se confruntă termocentralele care poluează?

În rândurile de mai jos vă prezentăm comunicatul de presă la care am făcut referire:

„Comisia Europeană solicită României ca în termen de trei luni să îmbunătățească aplicarea directivei pentru emisiile instalațiilor industriale, altfel va ajunge din nou la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), unde a fost deja sancționată din cauza calității aerului în aprilie. Trei instalații de la două termocentrale pe bază de cărbune funcționează fără a respecta limitele de emisii admise de directivă pentru dioxidul de sulf, oxidul de azot și pulberi de praf.

Comisia Europeană a lansat pentru al patrulea an la rând procedura de infringement împotriva României, de data aceasta sub forma unui aviz motivat (un ultimatum înainte de sesizarea CJUE) pentru că „permite instalațiilor industriale să funcționeze fără permisele necesare”. Dacă în trei luni România nu va adopta și comunica măsurile necesare pentru aplicarea completă și corectă a directivei, Comisia va sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Procedura de infringement a avut loc în urma unei sesizări formulate de Asociația Bankwatch în 2017, care arăta că Directiva privind emisiile industriale nu este aplicată corect în România, o serie de termocentrale pe cărbune funcționând fără autorizație integrată de mediu, iar emisiile acestora depășesc limita legală.

Instalațiile industriale la care procedura face referire sunt unitățile de la termocentralele Mintia și Govora II care funcționează fără autorizații integrate de mediu și care au beneficiat de derogări pentru emisiile de SO2, NOx și pulberi, încheiate odată cu retragerea unităților din Planul național de tranziție. Emisiile acestora sunt în continuare mult peste limita legală și pun în pericol sănătatea locuitorilor din Deva și Râmnicu Vâlcea, dar și din întreaga țară, aceste substanțe fiind transportate de vânt la sute de kilometri depărtare.

«Majoritatea statelor membre UE fie au renunțat deja la producerea electricității pe bază de cărbune, fie o vor face până în 2030. România nu are un astfel de plan, deși termocentralele sunt atât de vechi încât nu pot funcționa legal. În loc să investim în modernizarea sistemului energetic, susținem marii poluatori», a spus Alexandru Mustață, Coordonator de campanii, Asociația Bankwatch România.

Directiva privind emisiile industriale reglementează emisiile de pulberi în suspensie, oxizii de azot, dar și dioxidul de sulf, responsabil de ploi acide. Acestea pun în pericol sănătatea umană, provocând la nivel european zeci de mii de îmbolnăviri anual”.

Cine este Asociația Bankwatch România

Sediul social: Str. Boișoara nr. 24, Ap. 2, Sector 6, București, 060227. Adresa de corespondență: Bd. Regina Maria, nr. 98, Bl. 119, Ap. 10, Sector 4, București, 040125. Tel. 031 438 2489, Fax 031 816 8375, www.bankwatch.ro. CIF: 30796869

Nerespectarea limitelor de poluare a instalațiilor industriale face parte din pachetul de infringement din luna iulie în care sunt lansate României mai multe apeluri pe teme de mediu. Printre acestea se numără lipsa unui program pentru gestionarea deșeurilor radioactive, combaterea defrișărilor ilegale și sporirea protejării siturilor Natura 2000.

Despre Bankwatch România

Bankwatch România este o asociație înființată în 2012, al cărei scop este de a preveni impactul negativ de mediu și social al proiectelor publice și private și de a promova alternative durabile și participarea publicului la luarea deciziilor. Domeniul principal de activitate al asociației este reducerea poluării în sectorul energetic, cu accent pe reducerea utilizării combustibililor fosili.

• Material realizat cu sprijinul Bankwatch România