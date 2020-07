„Sunt consecvent, nu voi pleca din PSD”

Declară primarul Concioiu de la Gușoeni

În opinia primarului Nicolae Concioiu (foto) de la Gușoeni, plecarea de la un partidul la altul nu este o soluție pentru dezvoltarea localităților. „Eu sunt o persoană consecventă, am ajuns la o concluzie de la care nu pot să abdic, aceea că niciodată nu o să mă mişc de la un partid la altul. Nu este un avantaj. Este adevărat, o localitate mai mare are mai multă nevoie de alocarea de fonduri, şi unii primari sunt atraşi într-o astfel de direcţie şi iau astfel de decizii, în avantajul localităţii. Sunt social-democrat şi oriunde s-ar afla acest partid, eu tot aici mă voi găsi. PSD este cel mai mare partid politic şi este pregătit oricând pentru de a-şi asuma conducerea ţării. Să se facă evaluări, pentru că dacă vrei ca un partid să câştige încrederea cetăţenilor trebuie aduşi în faţă oamenii cei mai buni. Atunci şansele cresc, comparativ cu liberalii care de fiecare dată în politică au folosit mizerii în campanii. Sunt oameni care au umblat cu lucruri personale şi invenţii. România nu mai are nevoie de astfel de lucruri, a ieşit din carantină, este criză, avem mulți şomeri, economia nu mai este la fel, mai mult, specialiştii spun că şocul recesiunii economice va fi mai târziu. Măsurile social-democraţilor sunt acelea de a creşte producţia locală, în ideea de a ne reveni şi de a fi pregătiţi în cazul în care vor apărea noi crize”, declară primarul Concioiu.