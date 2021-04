„Sub nici o formă nu va fi angajat cineva din afara CET Govora!”

Ștefan Prală, administrator special CET Govora, s-a prezentat, azi dimineață, la solicitarea grupului PNL, în fața consilierilor județeni. În cuvântul său, acesta a menționat situația angajaților: „Am fost solicitat să prezint evoluția personalului în societatea CET Govora. Am înțeles că este vorba despre Berbești…Am să vă prezint și situația generală. La 1 ianuarie 2020, societatea avea un număr de 1492 salariați. La sfârșitul anului, a înregistrat cu 135 mai puțini: ieșiri de personal – 176, din care: 136 de salariați s-au pensionat, 25 de salariați cu acordul părților – demisie, 10 salariați încadrați prin perioadă determinată, trei decese și două încetări de activitate din motive disciplinare. Intrări de personal: 41 de salariați pe diferite meserii: electricieni, sudori, mașiniști, mașini fixe și mobile, lăcătuși mecanici, lucrători speciali. La CET Prest, societatea a avut 202 angajați la înființare când am preluat minele de la Berbești, astăzi are 140 angajați. Am luat o măsură, pe parcursul anului 2020, prin a reduce cheltuielile cu paza care se efectua cu o societate terță și am licențiat CET Prest-ul și executăm paza, facem o economie de două miliarde (lei vechi, n.red) în fiecare lună, cu salariații CET Prest-ului. Mai sunt 11 locuri disponibile, 130 ocupate. La Berbești Vest, acolo este o problemă… Din cantitatea de cărbune care trebuia să fie exploatată, deja peste 85% a fost exploatată. A rămas o rezervă de 15% care impune costuri fantastice. În următorul an, ar însemna să creștem prețul de extracție cu 250%! Asta ar însemna pierdere totală! Și-atunci nu mai extragem cu rotorul, cu mașina care și consumă foarte mult … și vom extrage numai cu utilajele din terasierele din carieră ceea ce impune o diminuare de personal. Sunt un număr de 64 posturi vacante din care… vom desființa posturile vacante, 64, două rămânând în continuare. Dintr-un număr total de 1468 posturi la nivelul întregii societăți, 1329 sunt ocupate și 139 posturi vacante. Față de momentul deschiderii procedurii de insolvență, 09.5.2016, când erau 2.312 posturi ocupate. Se observă o scădere de 983 posturi. La aceeași dată, departamentul de exploatare minieră, are o structură cu un număr de 671 posturi din care 305 posturi ocupate și 66 posturi vacante. Având în vedere prevederile legale, se vor desființa 64 din aceste 66 existente. La atelierul electro-mecanic Panga, situația personalului existent la data de 16 martie 2021 este de 67 posturi ocupate și 16 vacante care vor fi desființate așa cum am prezentat mai sus… La Cariera Berbești Vest, aici este problema… la data de 16.03.2021, erau 69 posturi ocupate și 31 posturi vacante. Ca urmare a restrângerii activității carierei, se desființează 58 de posturi ocupate din cele 69 ocupate după cum urmează: în cadrul compartimentului de personal administrativ se vor desființa două posturi ocupate, recepționer cărbune și unul de revizor siguranță. Din cele 134 posturi, 64 posturi posturi vacante din cele de 66 și 74 posturi ocupate. Avem la centrală, aici, 15 posturi vacante pe care nu le desființăm. Primii care vor fi solicitați să fie angajați vor fi cei care au fost disponibilizați din societate. Sub nici o formă nu va fi angajat cineva din afară și cei disponibilizați din cauza restrângerii actvității de la Berbești Vest să nu fie angajați. Ei au prioritate!

Cu siguranță, CET-ul va ieși din insolvență, are termen 2022. Facem eforturi să asigurăm termoficarea orașului și aburul necesar pentru funcționarea CHIMCOMPLEX-ului. De la intrarea în inolvență, certificatele de mediu erau 4,5 euro sunt 45 euro! Au crescut de 10 ori. Nimeni în România nu poate suporta această taxă. Avem două proiecte mari depuse: unul pe parcurile fotovoltaice pe depozitul de zgură și cenușă și un alt proiect depus de foarte mult timp pentru o centrală pe gaze de cogenerare. Intrarea combinatului în insolvență a făcut imposibilă promovarea acestui proiect. Anul trecut, din nou, am depus acest proiect pentru centrala pe gaze și am convingerea că vom găsi împreună o soluție. Adunarea Creditorilor a hotărât ca o parte din activele necesare pentru înființarea unei centrale pe cogenerare să fie scoase la vânzare. Au fost două încercări, se va mai promova încă o dată, sperăm să găsim soluții…”

Marius Ciutacu

Sorin Alexandru Barbu