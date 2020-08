Spitalul celor 30.000 de vâlceni, REFUZAT DE GUVERN!

Așa cum aminteam în urmă cu două săptămâni, Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, prezenta un subiect care putea reprezenta informația anului 2020 pentru locuitorii din partea de sud-vest a Vâlcii. După cum se cunoaște, de aproximativ un deceniu, spitalul din orașul Bălcești a fost închis, guvernul de atunci pretextând lipsa fondurilor din domeniul sanitar național. Economii concrete nu știm dacă s-au realizat prin închiderea Spitalului Bălcești, dar cert este că mai bine de 30.000 de vâlceni din peste zece localități situate în partea de sud-vest a județului au rămas fără o unitate medicală la care să poată apela în caz de urgență.

Rădulescu: „Nu voi abandona lupta și voi găsi soluția

reînființării unei unități spitalicești în Bălcești”

Conform informațiilor prezentate în urmă cu două săptămâni de președintele Rădulescu, Guvernul României avea posibilitatea de a adopta o hotărâre pentru reînființarea Spitalului Bălcești. Din păcate însă, luni, 24 august, președintele Rădulescu a fost nevoit să transmită o veste deloc îmbucurătoare: Guvernul a comunicat că nu se va redeschide spitalul din Bălcești!



„Am alocat banii degeaba!? Guvernul ne-a comunicat că în Bălcești nu putem face spital. Am primit cu mare tristețe adresa de la Ministerul Dezvoltării prin care ni se spune, sec, că Hotărârea de Guvern pentru înființarea unei structuri spitalicești în Bălcești nu poate fi emisă. Cu alte cuvinte, după ce în anul 2019, am propus și am alocat, și toți colegii consilieri au fost de acord, banii pentru întocmirea documentației aferente proiectului de redeschidere a spitalului din Bălcești, răspunsul primit astăzi are un conținut cel puțin dezamăgitor. Ei bine, mă opresc aici și atașez câteva fotografii. Este un moment trist, dar acest lucru nu mă va face să abandonez ideea reînființării acestui spital, chiar dacă Guvernul trimite la primărie rezolvarea problemei: să înființeze, în locul spitalului, un centru multifuncțional de sănătate. Nu voi abandona lupta și, până la urmă, voi găsi soluția reînființării unei unități spitalicești în Bălcești, chiar dacă, acum, Guvernul ne spune că nu se poate”, a fost mesajul transmis luni de președintele CJ Vâlcea prin intermediul paginii sale de socializare.



• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al CJ Vâlcea