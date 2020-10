Șoferul care a provocat ACCIDENTUL MORTAL de la Mihăești a fugit de la locul faptei!

Sâmbătă seara, 24 octombrie, în jurul orei 20.00, în Govora Sat (comuna Mihăești) s-a produs un grav accident rutier. O mașină a lovit o căruță, în urma impactului rezultând trei victime. Pompierii au intervenit cu o autospecială SMURD, o autospecială de Descarcerare și o autospecială de stingere cu modul de descarcerare. Din partea Serviciului de Ambulanță Județean Vâlcea au fost trimise la locul accidentului două ambulanțe. Cel mai grav rănit a fost un bărbat care se afla în căruță. El a fost găsit în stop cardio respirator. Din păcate, după efectuarea manevrelor de resuscitare, bărbatul a fost declarat decedat de către medicul de pe ambulanță. Celelalte două persoane rănite au fost preluate și monitorizate de către ambulanțele ajunse la fața locului. Toate persoanele rănite se aflau în căruță! Un bărbat, în vârstă de circa 40 de ani, cu fractură la gamba dreaptă și traumatism cranian și facial a fost transport la Unitatea de Primiri Urgență Valcea.

Șoferul aflat sub influența băuturilor alcoolice a fugit la Băbeni

Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că șoferul care a provocat evenimentul rutier a părăsit locul accidentului fără încuviințarea organelor de poliție. El a fost identificat ulterior pe raza orașului Băbeni.

„Conducătorul autoturimsului, un bărbat de 30 de ani, din Băbeni, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost condus la o unitate spitalicească în vederea recoltării a două probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pe o periodă de 24 de ore, el fiind cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau alte substanțe. Cercetările sunt efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea. Duminică, 25 octombrie, bărbatul a fost prezentat magistraților în vederea dispunerii de măsuri legale”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea prin intermediul unui comunicat de presă.

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea