ȘOCANT: muncitorii CNAIR colectează seringi utilizate și cadavre!?

Recent, reprezentanții Sindicatului Drumarilor „Elie Radu”, care reunește angajați din Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), au dat publicității un comunicat care conține informații cât se poate de alarmante, mai ales în această perioadă de pandemie. În acest comunicat se specifică, prezentând și exemple, că muncitorii CNAIR își riscă sănătatea colectând gunoaie, fără echipamente specifice de protecție, din parcările drumurilor naționale.

Astfel, Sindicatul Drumarilor „Elie Radu” solicită protejarea sănătății muncitorilor instituției, în contextul în care aceasta este pusă în pericol prin activitatea de colectare a gunoaielor fără echipamente de protecție adecvate.

„Pe lângă deșeurile menajere, nu o singură dată, drumarii au trebuit să strângă seringi utilizate și cadavre animaliere, având doar mănuși de unică folosință sau mănuși de grădinărit (pe care le primesc doar o dată pe lună). În prezent, activitatea de colectare a deșeurilor menajere de pe drumurile naționale și autostrăzi și din zona parcărilor acestora este realizată de către drumari, cu toate că instituția nu deține autogunoiere, utilaje și echipamente de protecție specifice derulării unei asemenea activități. Sindicatul Drumarilor «Elie Radu» își dorește ca instituția să devină una modernă, performantă, iar angajații să realizeze activități conform pregătirii profesionale și fișei postului. Activitatea de colectare a deșeurilor menajere trebuie realizată de către firme specializate, care dețin personal instruit, dar și echipamente și utilaje de salubrizare, autospeciale pentru colectare compactare și transport deșeuri. În lipsa acestora, ori a unor departamente specializate în acest domeniu, activitățile specifice de igienizare, în majoritatea județelor țării, se realizează cu dificultate și în condiții improprii”, se arată în comunicatul de presă.

Ar trebui să fie drumarii degrevați de aceste sarcini?

Sindicatul Drumarilor „Elie Radu” mai solicită externalizarea activității de colectare a deșeurilor: „Până la luarea unei asemenea decizii, solicităm ca muncitorii CNAIR să aibă echipamente de protecție adecvate pentru această activitate. Atragem atenția asupra faptului că, fără echipamente specifice de protecție, pericolul de infectare este mare. Solicităm, de asemenea, încheierea, în regim de urgență, a contractelor de asigurare medicală pentru toți salariații. Licitația în vederea încheierii contractelor de asigurare medicală nu a fost lansată încă (conform informațiilor pe care le primim, de un an se tot lucrează la caietul de sarcini)”.

„Pentru Sindicatul Drumarilor «Elie Radu», siguranța și confortul participanților la trafic sunt prioritare, însă drepturile angajaților CNAIR trebuie respectate. Activitățile principale ale acestora (reparații la partea carosabilă, desfundări de șanțuri, întreținere poduri și podețe, deszăpeziri, semnalizări rutiere, întreținere zone verzi, montare panouri, informări privind starea părții carosabile etc.) nu trebuie neglijate de primirea altor atribuții. În lipsa unor departamente specializate, activitățile specifice de igienizare trebuie externalizate, în contextul în care preluarea gunoiului de la direcțiile regionale ale CNAIR, respectiv districtele acestora, trebuie oricum remunerată în baza unor contracte cu operatorii serviciilor de salubritate din fiecare județ”, se mai arată în finalul comunicatului de presă la care am făcut referire.

• Sursă foto și text: Sindicatul Drumarilor „Elie Radu”