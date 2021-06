SIMBOLUL ISTORIC AL VÂLCII, expus la Madrid

Celebra mască de bronz de la Ocnița și alte două obiecte de patrimoniu ale Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” vor face parte din cea mai importantă expoziţie românească de arheologie prezentată la Madrid

La invitația Muzeului National de Istorie a României, Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” a dat curs participării la expoziția internațională „Dacia. Ultima frontieră a romanității”, expoziție ce va fi vernisată la Madrid în perioada lunii iunie 2021.

Instituția vâlceană va participa cu trei piese: Masca de bronz de la Ocnița; Fragmentul ceramic cu inscripția „Regele Thiamarcos a făcut”; Vas de bronz de tip Oenochoe.

Potrivit specialiștilor, masca de bronz a fost descoperită în anul 1973 în cadrul unui sanctuar care, în perioada sa, a avut trei încăperi subterane (notate de cercetători cu numerele 2, 3 şi 4), cu temeliile săpate în stâncă şi trei coloane din lemn. Mai precis, piesa a fost identificată în încăperea cu numărul 3, aceasta fiind aşezată cu grijă pe peretele de vest al complexului. Sanctuarul a fost distrus de un puternic incendiu care a mistuit locuinţele de pe colină, cât şi de pe terase. Într-una dintre încăperi au fost găsite două monede din timpul primului împărat roman, Octavian Augustus (63 î.Hr – 14 d.Hr), care arată că incediul s-a produs în perioada aceasta, de când datează şi masca (sau, posibil era mai veche). Piesa este realizată dintr-o singură foaie de bronz cu o grosime de 1,5 mm, prin batere pe o formă de lemn după tehnica „au repoussé”, placa fiind tăiată şi uşor bătută pe dungă, prin lovire cu ciocanul. Faţa este expresivă, cu bărbia rotundă şi puternic accentuată. Nasul este în linii drepte şi precise. Nările sunt sumar indicate, baza nasului fiind dreaptă. Gura este împinsă din interior şi indicată printr-o linie orizontală. Buzele uşor reliefate, puternic strânse, accentuează gropiţele laterale. Ochii sunt adânciţi în orbite. Sprâncene exagerat de accentuate printr-o tăietură longitudinală, încrustată ca şi tăietura verticală de pe bărbie. Gâtul are lungimea de 3,3 cm, cu marginile întoarse spre exterior. Fruntea este lată. Părul este redat prin şase bucle în manieră elenistico-romană (coafuri de asemenea anvergură apar și la personajele aflate pe cnemide sau alte elemente componente ale tezaurelor funerare ale principilor membrii ai Frăției Getice: a.s.v. tezaure Agighiol, Peretu, și Bulgaria, pentru geții sudici). Urechile sunt redate prin batere şi netezire. Are patină nobilă – culoarea verde albastră. Masca este produsul unui atelier local. Istoricii menționează că nu este o mască mortuară ca în cazul civilizaţiei greceşti; cel mai probabil, piesa reprezintă probabil pe zeul războiului, în felul zeului Ares-Marte de la greci şi romani. Nu poate fi vorba de un portret, ci de o operă de artă religioasă geto-dacică, ea fiind o divinitate bărbătească în vigoarea tinereţii.



Expoziţia „Dacia – ultima frontieră a romanităţii” va fi cea mai importantă expoziţie românească de arheologie propusă până în prezent publicului din Spania, organizată la Muzeul Naţional de Arheologie din Madrid în cadrul programului aniversar România – Spania 2021, stabilit de Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada României în Regatul Spaniei, în calitate de coordonator. Aceasta va fi organizată sub coordonarea Ministerului Culturii, prin Muzeul Naţional de Istorie a României, cu sprijin şi din partea Institutului Cultural Român şi al Ministerului Apărării Naţionale.

Potrivit Ministerului Culturii, programul cultural mai prevede, până în acest moment, următoarele acţiuni: un istoric al prezenţei culturii române la Madrid, acţiuni în spaţiul public (expunerea instalaţiei „Fiesta”, proiect conceput şi realizat de arhitecţii Attila Kim şi Bogdan Ciocodeică), concerte, inclusiv un moment aniversar George Enescu, expoziţii (arhivele diplomatice româno – spaniole, expoziţie comună România – Spania, expoziţie a Memorialului Victimelor Comunismului).

Cheltuielile aferente pregătirii şi desfăşurării Programului aniversar România – Spania 2021 se suportă, în limita fondurilor aprobate anual potrivit legii, prin bugetele Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Culturii şi al Institutului Cultural Român.

Programul aniversar România – Spania 2021 poate fi susţinut financiar şi de alte instituţii şi autorităţi publice centrale şi locale.