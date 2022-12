„SENTIMENTUL DE UNIRE stă și astăzi la baza încrederii cu care înaintăm spre veacurile care vin”

A declarat deputatul Eugen Neață

Luni, pe 28 noiembrie 2022, deputatul Eugen Neață a participat la ședința solemnă comună a Camerei Deputaților și a Senatului din Parlament, ședință consacrată sărbătoririi Zilei Naționale a României. Ulterior, pe 1 decembrie, reprezentantul județului nostru în Parlamentul României a avut un mesaj adresat tuturor vâlcenilor care, indiferent unde s-ar afla, simt și trăiesc românește.

„La fel ca toți românii, sunt mândru în aceste momente de întreaga noastră istorie, în centrul căreia se află, desigur, data de 1 Decembrie 1918. Este ziua unirii românilor de pretutindeni și a teritoriilor locuite de ei. Sentimentul de unire, trăit atunci ca niciodată în istoria noastră, stă și astăzi la baza lucrurilor pe care le înfăptuim și a încrederii cu care înaintăm spre veacurile care vin”, a precizat Eugen Neață.

„De Ziua României îmi doresc să păstrăm și să întărim acest sentiment ca pe un jurământ pe care îl facem an de an. Mă refer la acela de a păstra, de a iubi și de a apăra ceea ce am câștigat prin sacrificiul multor generații de oameni, de-a lungul unei istorii ce se măsoară în mii de ani. La mulți ani, România! La mulți ani, români!”, a mai punctat parlamentarul vâlcean.