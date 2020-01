Semne bune anul are…. PNL a recâștigat cea mai mare redută rurală

• edilul Voicescu de la Fârtățești a fost prezent la manifestările dedicate lui I.G. Duca după toate problemele de la europarlamentare

Joi, 4 iulie 2019, în cadrul ședinței Biroului Politic Județean al PNL Vâlcea, s-a dezbătut și votat dizolvarea birourilor politice locale ale organizațiilor din cadrul PNL care au obținut la alegerile europarlamentare un scor electoral de sub 25%. Hotărârea care a afectat 15 organizații locale din cele 89 ale județului s-a bucurat de o largă susținere în rândul membrilor BPJ ai PNL Vâlcea, înregistrând doar o abținere, restul membrilor prezenți votând în favoarea acestei hotărâri. Pe lista neagră a intrat și organizația liberală din Fârtățești, condusă de către edilul Nicolae Voicescu: „E prima dată când aud de treaba asta… Nu prea știu ce să spun pentru că nu m-a informat sau anunțat nimeni de la partid despre această problemă dar este deja o cutumă, presupun. Sunt deja vreo câțiva ani de când nu mai existăm pentru conducerea județeană. Dacă am trăit fără ei atâția ani, cred că vom supraviețui și de acum înainte… Nu e nici o problemă pentru mine să rămân independent până cu o lună înainte de alegeri. Chiar nu mă grăbesc să iau vreo decizie acum, e timp destul până la primăvară…”

Tensiunea dintre Voicescu și PNL pare să se fi risipit pe finalul de an. Prezența edilului la manifestările dedicate celor 86 ani de la trecerea la cele veșnice a omului politic liberal, Ion Gheorghe Duca, desfășurate la Horezu a fost un semnal suficient de puternic asupra intențiilor sale pentru localele din primăvară. Chiar dacă Nicolae Voicescu nu o spune răspicat: „Am fost prezent ca și simplu membru PNL, eu nu mai dețin nici o funcție, după reorganizarea din vara trecută. Am fost invitat și nici nu-mi puteam permite să refuz un eveniment la care lua parte premierul României și unde am avut ocazia să discut probleme complexe, de la cele politice până la cele administrative”.