Seminar național la Centrul Europe Direct Vâlcea

Recent, Centrul Europe Direct Vâlcea, care funcționează la parterul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea, a fost gazda unui seminar național. Activitățile s-au desfășurat sub motto-ul „Bibliotecile – spații publice europene”, la acestea participând bibliotecari, tineri, dar și specialiști în comunicare din județ și din țară. Una dintre secțiunile seminarului, intitulată „Informare versus dezinformare – Mind over media in UE” a fost prezentată de trainerul Adriana Mihai.

Declarațiile organizatorilor

„Seminarul național «Bibliotecile – spații publice europene» a continuat cu o sesiune «Comunicarea în social media și rolul ei persuasiv», oferită de Ionela Panait și Georgiana Nicolescu Ștefan – Centrul Europe Direct Argeș. Ne-am bucurat, de asemenea, de prezența unei foste voluntare Europe Direct Vâlcea, Ana Maria Dragomir, care a studiat, iar acum lucrează într-o țară membră UE. La finalul seminarului, Marinela Csolti și Diana Lăcătușu – Centrul Europe Direct Gorj – au susținut prezentarea cu tema «Centrul de Infomare Europe Direct Gorj și comunitatea – o relație pur si simplu minunată». ED Vâlcea mulțumește tuturor participanților, colegilor din Bibliotecile Călărași, Giurgiu, Teleorman, Dâmbovița, Argeș și Gorj. Sperăm că pentru toți a fost o experiența utilă, plăcută și un bun prilej de a afla de existența unor noi oportunități și de a face schimb de informații europene și nu numai”, au transmis Dana Rădulescu și Ioana Mazilu-Manolescu, reprezentantele Centrului Europe Direct Vâlcea.