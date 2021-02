Scrisoare deschisă: MARE RUPTURĂ, GÂLCEAVA CONTINUĂ

Stimați Consilieri ai Municipiului Râmnicu Vâlcea,

Ca lider de vârstă al scriitorilor trăitori zi de zi în municipiul Râmnicu Vâlcea, primesc mesaje îngrijorătoare din partea unor colegi și cetățeni din urbea noastră – și nu numai! – cum că gâlceava din ședințele Consiliului Local, lipsită de orice noimă, a ajuns la paroxism. Ceea ce pentru locuitorii municipiului înseamnă o tulburare extremă. Un singur exemplu, din multe altele. Bunăoară, divergențele pe tema sursei de apă din Brădișor sau Cheia le-ați transformat în „luptă politică”. V-ați gândit, oare, la prejudiciile majore asupra sistemului regional de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Râmnicu Vâlcea, a altor orașe și comune vâlcene? Noi, cei care v-am dat votul să ne reprezentați în „parlamentul” local, ne așteptam să nu închideți ședința până nu analizați cu temeinicie problemele de pe ordinea de zi. A fost mai ușor, ca 11 contra 11, să spuneți NU unor probleme care privesc viața noastră – și să vă spălați pe mâini. Ne întrebăm: de unde atâta apă?

Într-o vreme când țara dă în clocot, când spitalele au ajuns… crematorii, când câteva sute de mii de școlari n-au pus mâna pe carte de aproape un an, când produsele se scumpesc și traiul ni se micșorează etc., etc., – dumneavoastră, stimați consilieri locali (unii) ați îmbrăcat armura egoismului și nu observați (sau nu vreți să observați!) că orașul începe să tremure, suflarea sa devine tot mai nervoasă, mai e puțin și dă în furie. Îmi spunea un coleg, mai zilele trecute: „Război continuu în Primărie, ăsta ne mai lipsea! Nu ne este de ajuns războiul pandemiei cu un dușman invizibil și viclean, care a cuprins întreaga lume?!” Râmnicenii – da, vă asigur, toți râmnicenii care iubesc acest minunat oraș din Oltenia de sub Munte – îi detestă pe cei care seamănă sămânță de vrajbă și dispreț, otrăvind pacea din sufletele noastre. Suntem pentru adevăr, pentru dezbateri publice rezonabile, civilizate, pentru măsuri reformatoare, adorăm dialogul de opinii, dar nu tolerăm scandalurile, ura și nepăsarea, tot ce dăunează bunului mers al Cetății.

Mai am ceva de adăugat, stimați consilieri: pentru cetățean nu contează o ridicare de mână „la comandă”, ci silueta politicianului. Bunăoară, una asemănătoare aceluia de dinainte și imediat de după Marea Unire, moment astral în istoria României: o persoană venerabilă, demnă, cu grija de azi și de mâine a comunității, care ne poate da încrederea necesară să continuăm cu toții înspre bine. Iar dacă unii dintre dumneavoastră, cei aleși, aflați astăzi în fruntea comunității, greșesc, din neglijență, din rea-voință sau din nevrednicie, luați de valul unor politici egoiste, în interes strict partinic, să nu uitați că tot cei care v-au dat votul, cu încredere, nu vor ezita o clipă să vă tragă de mânecă, să vă dojenească, cum spuneau bătrânii noștri, ba chiar să vă dea jos (grabnic) din fotoliile pe care le ocupați astăzi. Fiindcă deasupra tuturor este instanța supremă a dreptății, Dumnezeu cel veghetor al legilor binelui tuturor, și fiindcă a persevera în eroare nu este omenesc, ci diavolesc.

Vă doresc, distinși consilieri municipali, un an luminat, cu liniște, și succese frumoase în folosul tuturor locuitorilor, o activitate cu mulțumirea datoriei împlinite și cu asigurarea că Râmnicul nostru drag a fost și rămâne casa cea primitoare pentru toți cei din țară și de pretutindeni.

• Ioan BARBU, scriitor – Cetățean de Onoare al Municipiului Râmnicu Vâlcea și al comunei natale Corbu – Olt