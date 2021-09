Scrisoare deschisă: APEL LA RAȚIUNE ȘI DEMNITATE

Mă adresez locuitorilor comunei Sutești, cu adresă specială primarului actual, Alin Dumbravă. De când ocupă această importantă funcție de prim gospodar al localității, în loc să pună pe agenda sa de lucru rezolvarea treburilor pe care le reclamă viața de zi cu zi a localității – și câte nu sunt de făcut! – a pus în prim-plan văicăreala sau dezinformarea suteștenilor, prin articole de ziar defăimătoare la adresa fostei administrații a comunei, a fostului primar (fapt dezonorant!), ca să-și motiveze neputința și nepriceperea în rezolvarea promisiunilor electorale. De altfel, o meteahnă „la ordinea zilei”: abandonarea problemelor fundamentale ale comunităților, ale țării și aruncarea nepriceperii și neputinței lor în brațele… „ălora care au fost”. Nu e zi să nu-i aud: „Noi suntem tari și mai, dar vina pentru că țara se prăbușește o poartă cei care au fost!”. Precum iepurașul cel fricos, care a luat-o la sănătoasa, dar strigă în gura mare „Fraților, eu sunt viteazul Don Quijote!”.

Dragi concetățeni, mă cunoașteți foarte bine din anii în care v-am reprezentat ca primar al comunei Sutești. Eu nu v-am mințit, ce-am promis am făcut spre binele familiilor dumneavoastră, pentru dezvoltarea comunei noastre. De asemenea, vă este cunoscut faptul că actualul primar, Alin Dumbravă, cât și cei din echipa sa, v-au promis în campania electorală că vor face mari investiții în comună, că vor atrage investitori mari și tari, că au în plan proiecte noi pentru dezvoltarea localității noastre, că… etc., etc. . Mai aveau să promită că vor polei comuna în aur! Și ce constatăm după aproape un an de la alegeri? Dezinformări + văicăreli = Zero activitate + zero realizări! Ce auzim, însă? Scuze și iar scuze, de ne minunăm: că vechea conducere a primăriei „a lăsat comuna cu datorii”, că din acest motiv nu merge treaba acum. (?!) Vai și amar, domnule (actual) primar al comunei Sutești! Pe înțelesul celor „de la vârf”: totală dezamăgire din partea cetățenilor! Că doar nu-i credeți naivi!…

În legislatura trecută, patru ani, domnule actual primar ați fost viceprimar al comunei! Ați uitat? Ați condus chiar consiliul local. Mai mult, de prin 2004, din câte îmi aduc bine aminte, sunteți, domnule Dumbravă, consilier local, plătit de la buget și implicat în treburile comunei… Iar acum, ca primar, când ați dat de greu, aruncați vina NUMAI pe vechiul primar. Să fie acesta vinovat de neputința dumitale!? Oare viceprimarul de ieri, actualmente primar, nu a învățat, în atâția ani, că în administrația publică locală trebuie să muncești, nicidecum să te văicărești sau să dai vina pe cei dinainte. Auzi vorbă: primarul Dumbravă nu poate să facă ceva bun pentru comună fiindcă visteria e goală! Că n-a golit-o vechea administrație… Mai uitați-vă, domule primar, și spre Guvern, că îl serviți și îl aplaudați, chiar și pentru ce nu face.

Vă mai amintiți? Ar trebui. Ca viceprimar, vă ocupați tot cu… dezinformările, patronând deseori unele stări conflictuale. Nu ați avut, ca viceprimar, în cei patru ani, măcar o inițiativă, n-ați propus niciun studiu de fezabilitate, măcar la un singur proiect. Consecința? Astăzi, având calitatea de primar, n-ați fost în stare să realizați un studiu bun la un proiect, deoarece nu vă pricepeți să-l întocmiți corect, împreună cu oamenii din jur. Urmarea? Credeți că nu s-a aflat: ați fost întors de trei ori de la Ministerul Dezvoltării pentru ca să rectificați, iar a patra oară planul a fost respins definitiv.

Neputința, mai ales nepriceperea nu se vindecă nicidecum cu minciuni și acuze nefondate aruncate în pagini de ziare, fapt pentru care i-am acționat în judecată atât pe cel care dezinformează, cât și pe cei care găzduiesc minciunile și atacurile defăimătoare la persoană.

Le reamintesc tuturor cetățenilor din Sutești, că din anul 2000 încoace, când au ales în fruntea comunei conducerea PSD-istă, s-a pornit aproape de la zero. Pe atunci nu erau nici fonduri europene, nu erau nici proiecte finanțate, dar s-a muncit mult și bine pentru a se definitiva numeroase investiții. Ca să trecem de criza dintre anii 2008-2012, conducerea primăriei, locuitorii au muncit din răsputeri să realizeze proiectul „Centrul Administrativ al comunei Sutești” și a rezultat unul dintre cele mai mari și mai frumoase localuri sătești de primărie din țară!

Stimați cetățeni ai comunei Sutești, cu organizația PSD la conducerea localității noastre, de-a lungul anilor, s-au realizat majoritatea investițiilor propuse: asfaltarea drumurilor în toată localitatea; introducerea apei potabile în toate satele; realizarea canalizării în proporție de 75%; s-au făcut șanțuri dalate, trotuare moderne, precum și numeroase poduri și podețe; s-au reabilitat drumurile de exploatare; în localitate s-a trecut la iluminatul stradal pe leduri și la extinderea acestuia în întreaga comună; s-au înființat parcuri și locuri de joacă pentru copii. O mare realizare, mândrie a comunei și a locuitorilor ei, este și construcția Sălii de sport (inaugurată în anul 2003, când la sate nici nu existau asemenea construcții); tot pentru tineret s-au mai amenajat două terenuri de sport. Lista marilor realizări din comună poate continua: modernizarea școlii de centru, extinderea acesteia la nivelul unui local de școală de la oraș, inclusiv cu o sală de spectacole; dotarea școlii, între primele din județ, cu două microbuze de transport școlar; construirea unui centru social și a unei cantine pentru copiii și adulții defavorizați; construirea unei biserici în satul Pietroasa; modernizarea bisericii din satul Verdea, construirea unei capele și a unei trapeze (sală de mase pentru praznice); construirea unei capele în satul Boroșești și împrejmuirea cimitirului.

Pentru crearea unor locuri de muncă s-a acționat cu pricepere și răbdare pentru atragerea în comună a unor investitori serioși, cum sunt: SC Tank Textile SRL, cu capital englez, care a funcționat din 2002 până în 2011, unde au lucrat, de-a lungul anilor, peste 120 de salariați din comună și din localitățile limitrofe; SC Diana SRL, care funcționează de mai mulți ani cu un personal de opt angajați, toți locuitori ai comunei noastre; SC Euromarket SRL, care are cel mai dotat complex agroalimentar din localitățile sătești, cu 14 angajați; SC Alin Trans SRL, care fabrică materiale speciale de combustibil, tip brichete, ce funcționează cu 10 angajați.

În ultimul an, edilii din comunele învecinate au mai derulat câte o investiție, numai la Sutești nu se vrea și nu se poate, pentru că e mai lesne să dai vina pe vechea administrație. Mai mult, a început să se destrame și ce s-a clădit bine și trainic. Bunăoară, 20 de ani, conducerea PSD a comunei nu a înstrăinat și nici n-a vândut măcar un metru pătrat de pământ sau vreun obiectiv din domeniul public privat. În schimb, noul primar Alin Dumbravă a reușit în mai puțin de un an să înstrăineze localul Căminului Cultural, deși există un litigiu și un proces pe rol. Numai că primăria a închis ochii și a scăpat de „grija” activității culturale. Acum, trageți dumneavoastră concluzia, dragi concetățeni: un prieten al primarului a cumpărat acest local cu suma de… 25.000 de euro, iar după 48 de ore respectivul cumpărător l-a scos la vânzare pe site-ul OLX cu o sumă de câteva ori mai mare. Asta da, afacere, dar în dauna comunei! S-a zvonit că primarul Alin Dumbravă ar vrea să facă rost de această sumă (destul de mare!), ca să… răscumpere localul căminului cultural. Halal chilipir!

Cam așa se duc de râpă unele sate și orașe, cu edili învățați „pe câștig”, dar cu scuzele mereu pe buze. Când vine vorba de realizări în folosul cetățenilor… dau vina pe alții, numai să le meargă lor bine. Un singur lucru uită dumnealor, că neputința și nepriceperea nu sunt o scuză. Am învățat o vorbă sfântă de la bătrânii înțelepți ai satului și le-o amintesc și celor care se află azi la cârma comunei Sutești: Cine se scuză, se acuză!

• Ion STĂNESCU, fost primar al comunei Sutești