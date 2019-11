SCM Râmnicu Vâlcea merge mai departe în Liga Campionilor!

În urmă cu puțin timp, la Podgorica, s-a încheiat partida dintre campioana Muntenegrului, Buducnost, și campioana Germaniei, SG Bietigheim. Gazdele s-au impus în acest joc, ultimul din Grupa C a Ligii Campionilor, scor 34-28 (18-14 la pauză). Acest rezultat înseamnă și calificarea formației SCM Râmnicu Vâlcea în faza grupelor principale din Liga Campionilor. Asta pentru că echipa noastră avea nevoie ca Bietigheim să fie învinsă de Buducnost pentru a se califica mai departe, ceea ce s-a și întâmplat.

Clasamentul final al Grupei C: Brest Handball – 12p; Buducnost Podgorica – 8p; SCM Râmnicu Vâlcea – 2p; SG Bietigheim – 2p.

Astfel, primele trei clasate din această grupă s-au calificat în faza următoare a competiției, urmând să avanseze în competiție fără punctele pe care le-au obținut în fața ultimei clasate, SG Bietigheim. Din păcate, SCM Râmnicu Vâlcea va porni fără puncte într-o grupă principală în care se vor mai afla, printre altele, Gyor, Brest, Buducnost și două dintre Krim, Savehof și Most. Aceasta nu scade însă cu nimic meritele echipei noastre, care s-a calificat între cele mai bune 12 cluburi ale Europei!

Sursa foto: www.ehfcl.com

