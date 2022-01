SĂRBĂTOARE LA COSTEȘTI: 140 ani de la nașterea lui Constantin Popian, ctitorul teatrului vâlcean

Artist, actor dramatic, dramaturg, scriitor care poartă numele muzeului local

Constantin C. Popian s-a născut la 28 ianuarie 1882 în comuna Cârtojani, județul Vlașca.

STUDII – Școala primară, apoi, din 1896, Școala Normală din București, director, Petre Gârboviceanu. Profesori aleși, printre care poetul Petre Dulfu. – 1901: elev la Conservatorul de artă dramatică, secția „declamație-dramă”, Prof. C. Nottara și Aristița Romanescu. Colegi, marii viitori artiști: P. Lăcusteanu, Jancu Panaitescu; Hagi-Stoica –Storin, Velimir Maximilian, Aura Mihăilescu, Aurel Petrescu, Tony Bulandra, Marioara Voiculescu, Marioara Ventura. – Lecții cu C. Nottara, Aristița Romanescu, Jancu Brezeanu, Petre Liciu etc. În acești ani s-a bucurat de prietenia și compania lui I. L. Caragiale, Petre Dulfu, Ion Slavici, Al. Vlahuță, G. Coșbuc, Panait Cerna și a multor altor personalități. Urmează, de asemenea: – Institutul de bellearte, București, 1 an. – Cursuri de specializare profesională și militară (școala de lucru manual; școala de ofițeri de rezervă, Drăgășani). – Cursuri de specializare pentru catedra de Lucrul Manual.

ACTIVITATE ARTISTICĂ – În timpul întregii vieți, C. C. Popian a fost: directorul-profesionist al diferitelor echipe de teatru formate din elevi-colegi (1899-1904) profesori-colegi (1905-1969) militari-colegi (1903-4; 1913-22); în paralel, preoți, maici, călugări, muncitori etc., între 1899-1969. – Mii de spectacole din clasicii români și străini, între 1899-1969, în medie, cel puțin un spectacol pe săptămână. – În R. Vâlcea, primele spectacole, în 1906-1908. C. C. POPIAN poate fi socotit fondatorul teatrului stabil în oraș. – 1922: Căpitan al armatei regale române (decorat cu „Crucea României cu Spadă”, 1922). – Între sept. 1923 și 1940, organizează în mod oficial, la cererea Episcopului Vartolomei, Echipa de teatru a Episcopiei. – 2 mai 1938. Împreună cu Th. Geantă este chemat de Horia Igiroșanu să perfecteze filmarea piesei Miorița, cu scenariul întocmit de El. Lipsind 300.000 de lei, nu s-a realizat. Popian avea să joace pe Moldoveanul, Costache Antoniu pe Ungureanul etc. – Securitatea i-a interzis orice activitate artistică între 1959-1963. –August 1968. Cu Prof. D.Martinescu, Prof. Aurel Stoican, Prof. Nicu Voineag, Directorul C. Cultural, Costești: „momentul evocator Brâncoveanu”. Iar pe 13 octombrie, „Matei Basarab Voevod”. – Duminică, 17 noiembrie 1968, la Radio, prezentat ca „rapsod”, și „țăran” meloman. – 20 decembrie, 1968, Casa Județeană a Creației Populare, Vâlcea, fiind director Prof. Gh. Deaconu, îl premiază la faza județeană a rapsozilor populari. – 21 Ian. 1969. Alegerea a 4 comisii, președinte de onoare al întregului colectiv obștesc, consultativ a fost ales Const. Popian, ca „cel mai vechi animator al Culturii Vâlcene”. –18 mai –1 iunie-6 iulie. Ansamblul cu piesa „Iancu Jianu”, la concursul cu 12 centre, a fost clasat pe locul I.

Duminică, 10 august, 1969, în casa sa de la Bistrița Vâlcea, Constantin C. Popian a decedat, la vârsta de 87 de ani.